Искусственный интеллект обойдется России дороже

Искусственный интеллект обойдется России дорожеИсследовательские центры запросили дополнительное финансирование для проектов в области ИИ
Исследования в области искусственного интеллекта (ИИ) обойдутся значительно в большую сумму, чем та, что была заложена в паспорте федерального проекта «Искусственный интеллект». Размер внебюджетных инвестиций, которые планировалось привлечь от индустриальных партнеров до 2024 г., вырос в полтора раза – с 1,4 млрд до 2,5 млрд руб. Сумма, которую планируется выделить из бюджета, тоже увеличилась, но всего на 13% – с 4,7 млрд до 5,4 млрд руб. Это следует из выступления вице-премьера Дмитрия Чернышенко на заседании рабочей группы по результатам работы шести исследовательских центров в сфере ИИ, которые были отобраны в рамках федерального проекта.
Представитель вице-премьера подтвердил, что в паспорте федерального проекта за 2021 г. изначально была предусмотрена финансовая поддержка исследовательских центров (ИЦ) в размере более 7 млрд руб. (5,4 млрд руб. из бюджета и не менее 1,6 млрд руб. внебюджетного финансирования). Рост затрат собеседник объяснил тем, что предусмотренные в паспорте за 2021 г. внебюджетные средства составляли «минимально необходимый объем поддержки», но в процессе отбора ИЦ часть из них запросили софинансирование выше минимального. «В соответствии с текущими планами деятельности ИЦ объем средств, привлеченных от индустриальных партнеров, суммарно составит порядка 2,5 млрд руб. до 2024 г.», – подтвердил представитель вице-премьера.