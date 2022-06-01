Искусственный интеллект обойдется России дороже

Исследования в области искусственного интеллекта (ИИ) обойдутся значительно в большую сумму, чем та, что была заложена в паспорте федерального проекта «Искусственный интеллект». Размер внебюджетных инвестиций, которые планировалось привлечь от индустриальных партнеров до 2024 г., вырос в полтора раза – с 1,4 млрд до 2,5 млрд руб. Сумма, которую планируется выделить из бюджета, тоже увеличилась, но всего на 13% – с 4,7 млрд до 5,4 млрд руб. Это следует из выступления вице-премьера Дмитрия Чернышенко на заседании рабочей группы по результатам работы шести исследовательских центров в сфере ИИ, которые были отобраны в рамках федерального проекта.