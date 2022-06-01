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Искусственный интеллект обойдется России дороже

Исследовательские центры запросили дополнительное финансирование для проектов в области ИИ
Екатерина Кинякина Анастасия Курашева
Сейчас идет очень серьезная конкуренция за титул сверхдержавы в ИИ. Среди наиболее активных игроков – Китай, США, Великобритания, ОАЭ, страны ЕС / Евгений Разумный / Ведомости

Исследования в области искусственного интеллекта (ИИ) обойдутся значительно в большую сумму, чем та, что была заложена в паспорте федерального проекта «Искусственный интеллект». Размер внебюджетных инвестиций, которые планировалось привлечь от индустриальных партнеров до 2024 г., вырос в полтора раза – с 1,4 млрд до 2,5 млрд руб. Сумма, которую планируется выделить из бюджета, тоже увеличилась, но всего на 13% – с 4,7 млрд до 5,4 млрд руб. Это следует из выступления вице-премьера Дмитрия Чернышенко на заседании рабочей группы по результатам работы шести исследовательских центров в сфере ИИ, которые были отобраны в рамках федерального проекта.

Представитель вице-премьера подтвердил, что в паспорте федерального проекта за 2021 г. изначально была предусмотрена финансовая поддержка исследовательских центров (ИЦ) в размере более 7 млрд руб. (5,4 млрд руб. из бюджета и не менее 1,6 млрд руб. внебюджетного финансирования). Рост затрат собеседник объяснил тем, что предусмотренные в паспорте за 2021 г. внебюджетные средства составляли «минимально необходимый объем поддержки», но в процессе отбора ИЦ часть из них запросили софинансирование выше минимального. «В соответствии с текущими планами деятельности ИЦ объем средств, привлеченных от индустриальных партнеров, суммарно составит порядка 2,5 млрд руб. до 2024 г.», – подтвердил представитель вице-премьера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных