В правительстве утвердили дорожные карты по еще двум высокотехнологичным направлениям
Правительственная комиссия по цифровому развитию утвердила дорожные карты «Новое индустриальное программное обеспечение» и «Новое общесистемное программное обеспечение», сообщила пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Работа по дорожным картам была организована по поручению премьера Михаила Мишустина в рамках ИЦК (Индустриальные центры компетенций) и ЦКР (Центры компетенций по развитию общесистемного и прикладного ПО). Всего по итогам года сформировано и утверждено шесть дорожных карт высокотехнологичных направлений, среди которых также «Квантовые вычисления», «Квантовые коммуникации», «Искусственный интеллект» и «Современные и перспективные сети мобильной связи».
«Дорожные карты – это, с одной стороны, отражение реальных потребностей отраслей экономики в импортозамещающих программных решениях, с другой – прямое руководство к достижению технологической независимости... Если говорить в целом, то результатом реализации дорожных карт должен стать качественно иной, импортоопережающий, цифровой ландшафт российской экономики», – заявил Чернышенко.
Он уточнил, что в проделанную работу были вовлечены около 200 компаний – заказчиков и разработчиков IT-решений, которые и предложили свыше 300 проектов, включенных в итоге в дорожные карты. Речь идет, в частности, о проектах Объединенной судостроительной корпорации, Группы компаний «Калашников», аэропорта «Шереметьево», АО «Трансмашхолдинг», «Русагро», «М-Видео», ПАО «Новатэк», ПАО «Лукойл» и ПАО «Северсталь».
Большая часть проектов (свыше 200 млрд руб.) будет профинансирована самими компаниями, в том числе в рамках заключения соглашений с правительством о создании условий по обеспечению гарантированного спроса на продукты. На остальные проекты будет привлечено 20 млрд руб. кредитных и 23 млрд руб. грантовых средств.
«В течение полугода мы совместно выявляли потребности отраслей экономики, отбирали наиболее актуальные проекты и теперь переходим к этапу их реализации, который продлится до 2025 г., а по отдельным проектам – до 2027 года», – отметил замглавы Минцифры России Максим Паршин.
При этом в дорожные карты могут быть включены и проекты, которые сейчас находятся на этапе проработки.