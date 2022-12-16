В правительстве утвердили дорожные карты по еще двум высокотехнологичным направлениям

Работа по дорожным картам была организована по поручению премьера Михаила Мишустина в рамках ИЦК (Индустриальные центры компетенций) и ЦКР (Центры компетенций по развитию общесистемного и прикладного ПО). Всего по итогам года сформировано и утверждено шесть дорожных карт высокотехнологичных направлений, среди которых также «Квантовые вычисления», «Квантовые коммуникации», «Искусственный интеллект» и «Современные и перспективные сети мобильной связи».