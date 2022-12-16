МТС зарегистрировала товарный знак «Мне только спросить»
МТС может использовать фразу в компьютерных играх, на изображениях, в видеороликах, радиопередачах, аудиокнигах, подкастах, звонках и рингтонах для мобильных телефонов, при проведении развлекательных мероприятий, публикации интерактивных книг и др., следует из заявки МТС на сайте Роспатента.
«Мне только спросить» — название серии коротких видеоинтервью, которые выпускала МТС, пояснил «Ведомостям» представитель пресс-службы компании. Выпуски «Мне только спросить» выходили на YouTube, RuTube, VK в период с 12 октября 2018 г. по 23 декабря 2021 г.
Сейчас проект приостановлен, сообщил представитель МТС. По его словам, это был «изначально ограниченный во времени проект, который достиг своих целей». Однако фразу МТС зарегистрировали как товарный знак, чтобы избежать рисков с ее использованием в дальнейшем.
Помимо того оператор подал заявки на регистрацию еще ряда товарных знаков, в том числе Elur — для подразделения в издательстве сервиса «Строки», DetectiveJam — для одноименного телеканала, а также Lil Card, который МТС, по словам ее представителя, пока не планирует использовать.