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МТС зарегистрировала товарный знак «Мне только спросить»

Ведомости

Оператор МТС 8 декабря зарегистрировал товарный знак «Мне только спросить», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Оператор будет владеть товарным знаком в течение почти 10 лет — до 12 сентября 2032 г. Заявку МТС подала 12 сентября 2022 г.

МТС может использовать фразу в компьютерных играх, на изображениях, в видеороликах, радиопередачах, аудиокнигах, подкастах, звонках и рингтонах для мобильных телефонов, при проведении развлекательных мероприятий, публикации интерактивных книг и др., следует из заявки МТС на сайте Роспатента.

«Мне только спросить» — название серии коротких видеоинтервью, которые выпускала МТС, пояснил «Ведомостям» представитель пресс-службы компании. Выпуски «Мне только спросить» выходили на YouTube, RuTube, VK в период с 12 октября 2018 г. по 23 декабря 2021 г.

Сейчас проект приостановлен, сообщил представитель МТС. По его словам, это был «изначально ограниченный во времени проект, который достиг своих целей». Однако фразу МТС зарегистрировали как товарный знак, чтобы избежать рисков с ее использованием в дальнейшем.

Помимо того оператор подал заявки на регистрацию еще ряда товарных знаков, в том числе Elur — для подразделения в издательстве сервиса «Строки», DetectiveJam — для одноименного телеканала, а также Lil Card, который МТС, по словам ее представителя, пока не планирует использовать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных