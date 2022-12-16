МТС зарегистрировала товарный знак «Мне только спросить»

Сейчас проект приостановлен, сообщил представитель МТС. По его словам, это был «изначально ограниченный во времени проект, который достиг своих целей». Однако фразу МТС зарегистрировали как товарный знак, чтобы избежать рисков с ее использованием в дальнейшем.