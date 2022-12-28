В России предложили разрешить переносить номер телефона между регионами

В то же время идею не поддержал «Мегафон». В компании пояснили, что ее реализация может привести к росту мошенничества и негативно повлияет на стоимость тарификации для абонентов при междугородных и межоператорских звонках. Представители МТС и «Вымпелкома» (бренд «Билайн») от комментариев отказались.