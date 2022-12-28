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Технологии

В России предложили разрешить переносить номер телефона между регионами

Ведомости

Научно-исследовательский институт Радио (НИИР) предложил организовать экспериментальный правовой режим по переносу номеров телефонов между регионами. Данную заявку институт подал в Минэкономразвития. Пилотную зону планируется создавать с операторами связи «Тинькофф мобайл» и «СИМ телеком». Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя организации, информацию также подтвердили в «Тинькофф мобайле».

Речь идет о принципе MNP (mobile number portability), который предполагает возможность сохранять свой номер телефона при переходе от одного оператора к другому. Данный принцип действует в РФ с 2013 г., однако сейчас переход пользователей к другому оператору связи с сохранением номера ограничен одним регионом.

НИИР предлагает предоставить клиентам возможность переносить номера мобильных телефонов на территории всей России. В будущем данная инициатива также может распространиться на фиксированные и городские номера, отмечают в организации.

«Так называемое мобильное рабство сохраняется на региональном уровне. Если перенос номеров между операторами разных регионов можно будет организовать, то и эта проблема будет снята», — пояснил гендиректор НИИР Олег Иванов.

В Минэкономразвития подтвердили получение заявки от института. В ведомстве уточнили, что уже дали комментарий. Там также добавили, что в случае доработки предложения министерство готово рассмотреть его повторно.

В организации отметили, что предварительные испытания с «Тинькофф мобайлом» и «СИМ телекомом» показали возможность реализации межрегионального переноса номера. В «Тинькофф мобайле» также подтвердили успешность испытаний. Представитель компании отметил, что данная инициатива облегчит переход абонентов к другому оператору.

В то же время идею не поддержал «Мегафон». В компании пояснили, что ее реализация может привести к росту мошенничества и негативно повлияет на стоимость тарификации для абонентов при междугородных и межоператорских звонках. Представители МТС и «Вымпелкома» (бренд «Билайн») от комментариев отказались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных