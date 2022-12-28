В России предложили разрешить переносить номер телефона между регионами
Научно-исследовательский институт Радио (НИИР) предложил организовать экспериментальный правовой режим по переносу номеров телефонов между регионами. Данную заявку институт подал в Минэкономразвития. Пилотную зону планируется создавать с операторами связи «Тинькофф мобайл» и «СИМ телеком». Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя организации, информацию также подтвердили в «Тинькофф мобайле».
Речь идет о принципе MNP (mobile number portability), который предполагает возможность сохранять свой номер телефона при переходе от одного оператора к другому. Данный принцип действует в РФ с 2013 г., однако сейчас переход пользователей к другому оператору связи с сохранением номера ограничен одним регионом.
НИИР предлагает предоставить клиентам возможность переносить номера мобильных телефонов на территории всей России. В будущем данная инициатива также может распространиться на фиксированные и городские номера, отмечают в организации.
«Так называемое мобильное рабство сохраняется на региональном уровне. Если перенос номеров между операторами разных регионов можно будет организовать, то и эта проблема будет снята», — пояснил гендиректор НИИР Олег Иванов.
В Минэкономразвития подтвердили получение заявки от института. В ведомстве уточнили, что уже дали комментарий. Там также добавили, что в случае доработки предложения министерство готово рассмотреть его повторно.
В организации отметили, что предварительные испытания с «Тинькофф мобайлом» и «СИМ телекомом» показали возможность реализации межрегионального переноса номера. В «Тинькофф мобайле» также подтвердили успешность испытаний. Представитель компании отметил, что данная инициатива облегчит переход абонентов к другому оператору.
В то же время идею не поддержал «Мегафон». В компании пояснили, что ее реализация может привести к росту мошенничества и негативно повлияет на стоимость тарификации для абонентов при междугородных и межоператорских звонках. Представители МТС и «Вымпелкома» (бренд «Билайн») от комментариев отказались.