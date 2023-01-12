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Bloomberg узнал о планах Apple выпустить ноутбук с сенсорным дисплеем

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Американская корпорация Apple работает над созданием ноутбуков с сенсорным дисплеем. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Уточняется, что первый такой ноутбук может быть выпущен в продажу уже в 2025 г., когда будет представлено обновление линейки MacBook Pro. Однако, по информации издания, производство еще не было запущено, а планы могут измениться.

Bloomberg напомнил, что в течение более десяти лет в компании придерживались мнения, что сенсорный экран на ноутбуках работает плохо. Стивен Джобс называл такие дисплеи на компьютерах «эргономически ужасными». Помимо этого, в компании обеспокоены тем, что выпуск ноутбуков с сенсорным экраном приведет к снижению продаж iPad.

К пересмотру взглядов могло привести то, что конкуренты все чаще добавляют сенсорные экраны к своим ноутбуком, что заставляет Apple двигаться по той же траектории ради прибыли, пишет Bloomberg.

Накануне, 11 января, Bloomberg также сообщал о планах Apple начать производство собственных дисплеев с 2024 г. По информации издания, изменения начнутся с умных часов Apple Watch. Это необходимо, чтобы снизить зависимость от южнокорейских конкурентов Samsung и LG.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных