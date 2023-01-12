Bloomberg узнал о планах Apple выпустить ноутбук с сенсорным дисплеем
Американская корпорация Apple работает над созданием ноутбуков с сенсорным дисплеем. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Уточняется, что первый такой ноутбук может быть выпущен в продажу уже в 2025 г., когда будет представлено обновление линейки MacBook Pro. Однако, по информации издания, производство еще не было запущено, а планы могут измениться.
Bloomberg напомнил, что в течение более десяти лет в компании придерживались мнения, что сенсорный экран на ноутбуках работает плохо. Стивен Джобс называл такие дисплеи на компьютерах «эргономически ужасными». Помимо этого, в компании обеспокоены тем, что выпуск ноутбуков с сенсорным экраном приведет к снижению продаж iPad.
К пересмотру взглядов могло привести то, что конкуренты все чаще добавляют сенсорные экраны к своим ноутбуком, что заставляет Apple двигаться по той же траектории ради прибыли, пишет Bloomberg.