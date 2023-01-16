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Кабмин направит почти 4 млрд рублей на цифровую экосистему Северного морского пути

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В 2023-2024 гг. на создание цифровой экосистемы Северного морского пути (СМП) правительство направит почти 4 млрд руб. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. В пресс-службе кабмина уточнили, что речь идет о 3,8 млрд руб.

«Правительство приняло дополнительные решения для обеспечения круглогодичной навигации в Арктике. Утверждены Правила предоставления субсидии на создание цифровой экосистемы Северного морского пути. И для этого в федеральном бюджете на текущий и следующий годы предусмотрено почти 4 млрд рублей», — заявил Мишустин.

В сообщении кабмина говорится, что речь идет о создании «ледового навигатора», который позволит с высокой точностью проложить безопасный маршрут «в постоянно изменяющихся условиях Северного Ледовитого океана». В создание цифровой экосистемы входит установка бортовых автоматизированных информационно-измерительных комплексов на судах, самолетах и вертолетах.

Это позволит повысить точность оценки метеорологической и навигационной обстановки, говорится в сообщении правительства. Затем информация о погодных условиях, расположении судов и ледоколов и др. попадет в Единую платформу цифровых сервисов СПМ, где с ней смогут работать грузоперевозчики, капитаны судов и др.

«Можно будет собирать более полную информацию о погодных условиях и в реальном времени отслеживать ситуацию, повышать безопасность судоходства на Северном морском пути, что очень важно для своевременной доставки грузов, в том числе в рамках северного завоза и на экспорт», — отметил Мишустин.

Как следует из сообщения кабмина, создание цифровой экосистемы планируется завершить к середине 2025 г.

Помимо этого, новым распоряжением кабмин утвердил объем бюджетный инвестиций в строительство нефтяного терминала «Порт Бухта Север». Как следует из сообщения, в этом году размер средств составит свыше 2 млрд руб., а в 2024 г. — более 1,6 млрд. Благодаря финансированию будут проведены работы по углублению акватории порта и установлены средства навигации и объекты системы обеспечения безопасности мореплавания.

СМП – этот кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. Протяженность пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет около 5600 км.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных