Кабмин направит почти 4 млрд рублей на цифровую экосистему Северного морского пути
«Правительство приняло дополнительные решения для обеспечения круглогодичной навигации в Арктике. Утверждены Правила предоставления субсидии на создание цифровой экосистемы Северного морского пути. И для этого в федеральном бюджете на текущий и следующий годы предусмотрено почти 4 млрд рублей», — заявил Мишустин.
В сообщении кабмина говорится, что речь идет о создании «ледового навигатора», который позволит с высокой точностью проложить безопасный маршрут «в постоянно изменяющихся условиях Северного Ледовитого океана». В создание цифровой экосистемы входит установка бортовых автоматизированных информационно-измерительных комплексов на судах, самолетах и вертолетах.
Это позволит повысить точность оценки метеорологической и навигационной обстановки, говорится в сообщении правительства. Затем информация о погодных условиях, расположении судов и ледоколов и др. попадет в Единую платформу цифровых сервисов СПМ, где с ней смогут работать грузоперевозчики, капитаны судов и др.
«Можно будет собирать более полную информацию о погодных условиях и в реальном времени отслеживать ситуацию, повышать безопасность судоходства на Северном морском пути, что очень важно для своевременной доставки грузов, в том числе в рамках северного завоза и на экспорт», — отметил Мишустин.
Как следует из сообщения кабмина, создание цифровой экосистемы планируется завершить к середине 2025 г.
Помимо этого, новым распоряжением кабмин утвердил объем бюджетный инвестиций в строительство нефтяного терминала «Порт Бухта Север». Как следует из сообщения, в этом году размер средств составит свыше 2 млрд руб., а в 2024 г. — более 1,6 млрд. Благодаря финансированию будут проведены работы по углублению акватории порта и установлены средства навигации и объекты системы обеспечения безопасности мореплавания.
СМП – этот кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. Протяженность пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет около 5600 км.