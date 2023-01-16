Кабмин направит почти 4 млрд рублей на цифровую экосистему Северного морского пути

«Можно будет собирать более полную информацию о погодных условиях и в реальном времени отслеживать ситуацию, повышать безопасность судоходства на Северном морском пути, что очень важно для своевременной доставки грузов, в том числе в рамках северного завоза и на экспорт», — отметил Мишустин.