Чернышенко: более 52% крупных организаций страны внедряют ИИ в своей деятельности

Глава «Сбера» Герман Греф, который также принял участие в мероприятии, отметил, что банк уже несколько лет активно вовлечен в развитие ИИ не только в банковских процессах, но и в масштабах всей страны. «Мы активно участвуем в реализации национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года, внедряем технологии искусственного интеллекта во все свои бизнес-процессы, развиваем сообщество дата-сайентистов и многое другое», — добавил он.