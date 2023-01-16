Чернышенко: более 52% крупных организаций страны внедряют ИИ в своей деятельности
Сегодня более 52% крупных организаций страны внедряют искусственный интеллект (ИИ) в своей деятельности, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он принял участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между бизнесом и государством по дорожным картам высокотехнологичных направлений, в том числе по ИИ.
«По оценкам разработчиков дорожной карты, вклад этой сферы в ВВП России к 2025 г. может составить до 2%. В рамках дорожной карты запланировано создание более 60 перспективных технологических решений. Их эффективность будет оцениваться по увеличению объёма российского рынка ИИ-технологий», — отметил Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба.
По словам вице-премьера, объем российского рынка ИИ к 2030 г. должен быть не менее 20 млрд руб., то есть он увеличится минимум в два раза.
Глава «Сбера» Герман Греф, который также принял участие в мероприятии, отметил, что банк уже несколько лет активно вовлечен в развитие ИИ не только в банковских процессах, но и в масштабах всей страны. «Мы активно участвуем в реализации национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года, внедряем технологии искусственного интеллекта во все свои бизнес-процессы, развиваем сообщество дата-сайентистов и многое другое», — добавил он.
В ноябре 2022 г. президент России Владимир Путин выступил на конференции Сбербанка Artifical Intelligence Journey. Там глава государства отметил, что сейчас значение прорывов в сфере ИИ колоссально, соперничество между государствами идет ожесточенное.
Он отметил, что в тройке лидеров по цифровизации госуслуг Южная Корея, Бразилия, Саудовская Аравия, которые являются партнерами России. Сама же Россия входит по этому показателю в десятку глобальных лидеров. Путин заявил, что нужно использовать технологии ИИ для различных отраслей промышленности, поскольку они повышают производительность, некоторые отрасли благодаря этому растут на 20–30% за десятилетие.