РКН отметил рост числа заблокированных пиратских сайтов в 2022 году
В 2022 г. Роскомнадзор получил почти на 20% больше, чем годом ранее, заявлений правообладателей о защите авторских прав, говорится в сообщении службы ведомства.
«Зарубежные и российские правообладатели стали чаще обращаться в Роскомнадзор за защитой своих прав. По сравнению с 2021 г. количество заявлений выросло на 18%, а предварительные обеспечительные меры были приняты в отношении почти 350 000 сайтов с пиратским контентом», – отметили в ведомстве (цитата по «Интерфаксу»).
В пресс-службе также отметили, что в прошлом году поступило 12 500 определений Мосгорсуда и 38 000 заявлений правообладателей о защите авторских прав в интернете.
Роскомнадзор ранее сообщил, что в 2022 г. было удалено или заблокировано 11 900 мошеннических сайтов. В ведомстве отметили, что подобные платформы создаются в основном с целью кражи денежных средств или персональных данных пользователей. В большинстве случаев мошенники используют сайты, которые выдают себя за официальные площадки крупных финансовых организаций или интернет-магазинов, добавили в Роскомнадзоре.