РКН отметил рост числа заблокированных пиратских сайтов в 2022 году

«Зарубежные и российские правообладатели стали чаще обращаться в Роскомнадзор за защитой своих прав. По сравнению с 2021 г. количество заявлений выросло на 18%, а предварительные обеспечительные меры были приняты в отношении почти 350 000 сайтов с пиратским контентом», – отметили в ведомстве (цитата по «Интерфаксу»).