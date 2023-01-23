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РКН отметил рост числа заблокированных пиратских сайтов в 2022 году

Ведомости

В 2022 г. Роскомнадзор получил почти на 20% больше, чем годом ранее, заявлений правообладателей о защите авторских прав, говорится в сообщении службы ведомства.

«Зарубежные и российские правообладатели стали чаще обращаться в Роскомнадзор за защитой своих прав. По сравнению с 2021 г. количество заявлений выросло на 18%, а предварительные обеспечительные меры были приняты в отношении почти 350 000 сайтов с пиратским контентом», – отметили в ведомстве (цитата по «Интерфаксу»).

В пресс-службе также отметили, что в прошлом году поступило 12 500 определений Мосгорсуда и 38 000 заявлений правообладателей о защите авторских прав в интернете.

Роскомнадзор ранее сообщил, что в 2022 г. было удалено или заблокировано 11 900 мошеннических сайтов. В ведомстве отметили, что подобные платформы создаются в основном с целью кражи денежных средств или персональных данных пользователей. В большинстве случаев мошенники используют сайты, которые выдают себя за официальные площадки крупных финансовых организаций или интернет-магазинов, добавили в Роскомнадзоре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных