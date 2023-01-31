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«Известия»: Adobe разрешил скачивание лицензионного софта в России

Ведомости

Американская компания Adobe разрешила скачивать свои лицензионные приложения на территории России, – пока только корпоративным клиентам. Об этом сообщили «Известия» в своем материале.

«Adobe действительно доступно для загрузки в России. Я думаю, причина заключается в том, что компания системно меняет подход к своему бизнесу в РФ, поскольку возвращаться рано или поздно придется», – сказал газете аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Российским корпоративным клиентам открылся доступ к скачиванию лицензии программ из коллекции Adobe Creative Cloud, в числе которых Photoshop, Premier и Illustrator. Однако, ограниченный ранее вход на сайт уже доступен всем пользователям. При этом речь не идет о том, что после скачивания новый пользователь сможет оформить лицензию на программы — эта функция по-прежнему заблокирована, пишут «Известия».

Действия компании – ответ на активизацию отечественных компаний, которые в условиях ухода конкурентов ускорили создание альтернатив, уверен гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Также открытие доступа к скачиванию лицензии может быть связано с тем, что на территории России продолжают работать западные компании, перед которыми у Adobe есть коммерческие обязательства.

Компания ограничила доступ к своему сайту в марте 2022 г., на странице разработчика было сообщение «Adobe приостановила все услуги на территории России и Белоруссии». Тогда Adobe объявила об уходе с российского рынка и прекратила продажи своей продукции новым пользователям. После начала военной операции на Украине о приостановке своей деятельности в России сообщили крупнейшие иностранные производители софта для бизнеса. Среди них, в частности, Microsoft и Autodesk. В числе приостановивших деятельность в стране также были Nokia и Ericsson, Cisco, SAP, Oracle, IBM и другие.

Ранее по теме: Иностранные поставщики IT уходят из России. Что делать?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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