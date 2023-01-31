«Известия»: Adobe разрешил скачивание лицензионного софта в России
Американская компания Adobe разрешила скачивать свои лицензионные приложения на территории России, – пока только корпоративным клиентам. Об этом сообщили «Известия» в своем материале.
«Adobe действительно доступно для загрузки в России. Я думаю, причина заключается в том, что компания системно меняет подход к своему бизнесу в РФ, поскольку возвращаться рано или поздно придется», – сказал газете аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Российским корпоративным клиентам открылся доступ к скачиванию лицензии программ из коллекции Adobe Creative Cloud, в числе которых Photoshop, Premier и Illustrator. Однако, ограниченный ранее вход на сайт уже доступен всем пользователям. При этом речь не идет о том, что после скачивания новый пользователь сможет оформить лицензию на программы — эта функция по-прежнему заблокирована, пишут «Известия».
Действия компании – ответ на активизацию отечественных компаний, которые в условиях ухода конкурентов ускорили создание альтернатив, уверен гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Также открытие доступа к скачиванию лицензии может быть связано с тем, что на территории России продолжают работать западные компании, перед которыми у Adobe есть коммерческие обязательства.
Компания ограничила доступ к своему сайту в марте 2022 г., на странице разработчика было сообщение «Adobe приостановила все услуги на территории России и Белоруссии». Тогда Adobe объявила об уходе с российского рынка и прекратила продажи своей продукции новым пользователям. После начала военной операции на Украине о приостановке своей деятельности в России сообщили крупнейшие иностранные производители софта для бизнеса. Среди них, в частности, Microsoft и Autodesk. В числе приостановивших деятельность в стране также были Nokia и Ericsson, Cisco, SAP, Oracle, IBM и другие.