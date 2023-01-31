«Известия»: Adobe разрешил скачивание лицензионного софта в России

Компания ограничила доступ к своему сайту в марте 2022 г., на странице разработчика было сообщение «Adobe приостановила все услуги на территории России и Белоруссии». Тогда Adobe объявила об уходе с российского рынка и прекратила продажи своей продукции новым пользователям. После начала военной операции на Украине о приостановке своей деятельности в России сообщили крупнейшие иностранные производители софта для бизнеса. Среди них, в частности, Microsoft и Autodesk. В числе приостановивших деятельность в стране также были Nokia и Ericsson, Cisco, SAP, Oracle, IBM и другие.