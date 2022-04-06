Иностранные поставщики IT уходят из России. Что делать?

Партнер и руководитель международной практики коллегии адвокатов Delcredere Андрей Рябинин говорит, что сложные трансграничные контракты не предполагают свободного права на одностороннее расторжение без серьезных финансовых последствий. Размер платы за отказ от договора Рябинин оценить не смог – все зависит от проекта. По его словам, обычно речь идет о суммах, покрывающих как прямой ущерб от расторжения договора, так и упущенную выгоду, а также о неустойках, которые могут определяться как в абсолютном выражении, так и в проценте от общей суммы договора.