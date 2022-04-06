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Иностранные поставщики IT уходят из России. Что делать?

Иностранные поставщики IT сворачивают бизнес в России. Что предпринимают российские заказчики ERP-систем и серверов?
Юлиана Петрова Наталья Заруцкая Марина Царева
Варвара Гранкова

После начала военной спецоперации на Украине крупнейшие поставщики IT для корпоративных заказчиков разделились на два лагеря. Одни стали аккуратно сворачивать экономические отношения с клиентами в России и продолжили текущие контракты, другие нарушили ранее подписанные договоры и отключили российских заказчиков от своих облачных сервисов, рассказали «Ведомостям» собеседники из шести компаний – системных интеграторов.

Партнер и руководитель международной практики коллегии адвокатов Delcredere Андрей Рябинин говорит, что сложные трансграничные контракты не предполагают свободного права на одностороннее расторжение без серьезных финансовых последствий. Размер платы за отказ от договора Рябинин оценить не смог – все зависит от проекта. По его словам, обычно речь идет о суммах, покрывающих как прямой ущерб от расторжения договора, так и упущенную выгоду, а также о неустойках, которые могут определяться как в абсолютном выражении, так и в проценте от общей суммы договора.

Теоретически российские заказчики могут подать на поставщиков в суд. Но с исполнением решений российских государственных судов за границей, особенно в недружественных странах, могут возникнуть сложности как процедурного характера (с наймом местных юристов, пересылкой документов и физическими поездками в такие страны), так и при рассмотрении местными судами заявлений российской стороны, сказал Рябинин.

Много лет западные поставщики уверяли отечественных заказчиков, что предоставляют высший уровень качества и надежности, недоумевает член оперштаба по поддержке IT-отрасли при Минцифры Илья Массух. Как будут возвращаться те, кто отключил российские компании от облачных сервисов и резко свернул поддержку, – большой вопрос, говорит он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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