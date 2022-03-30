РЖД потратит на российский софт более 1 млрд рублей

РЖД приобрела лицензию на использование отечественной системы управления базами данных (СУБД) у российской компании Postgres Professional, сообщил «Ведомостям» заместитель гендиректора IT-компании Иван Панченко и подтвердил представитель РЖД. Соглашение с госкомпанией рассчитано на три года, оно предусматривает возможность неограниченного использования лицензий СУБД Postgres Pro, уточнил Панченко. По его словам, лицензии уже переданы РЖД, теперь в течение трех лет по ним будет оказываться техподдержка.