РЖД потратит на российский софт более 1 млрд рублей

РЖД потратит на российский софт более 1 млрд рублейЭто крупнейшая госзакупка на рынке отечественного ПО в последнее время
РЖД приобрела лицензию на использование отечественной системы управления базами данных (СУБД) у российской компании Postgres Professional, сообщил «Ведомостям» заместитель гендиректора IT-компании Иван Панченко и подтвердил представитель РЖД. Соглашение с госкомпанией рассчитано на три года, оно предусматривает возможность неограниченного использования лицензий СУБД Postgres Pro, уточнил Панченко. По его словам, лицензии уже переданы РЖД, теперь в течение трех лет по ним будет оказываться техподдержка.
Сумму контракта Панченко официально назвать отказался. Но, как следует из информации на портале госзакупок, СУБД стоила РЖД 1,08 млрд руб.
Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам