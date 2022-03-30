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РЖД потратит на российский софт более 1 млрд рублей

Это крупнейшая госзакупка на рынке отечественного ПО в последнее время
Марина Тюняева (Бочкарёва) Владислав Новый
«В РЖД проводится комплекс мероприятий по реализации федерального закона о безопасности критической информационной инфраструктуры», – подтвердил представитель компании / Андрей Гордеев / Ведомости

РЖД приобрела лицензию на использование отечественной системы управления базами данных (СУБД) у российской компании Postgres Professional, сообщил «Ведомостям» заместитель гендиректора IT-компании Иван Панченко и подтвердил представитель РЖД. Соглашение с госкомпанией рассчитано на три года, оно предусматривает возможность неограниченного использования лицензий СУБД Postgres Pro, уточнил Панченко. По его словам, лицензии уже переданы РЖД, теперь в течение трех лет по ним будет оказываться техподдержка.

Сумму контракта Панченко официально назвать отказался. Но, как следует из информации на портале госзакупок, СУБД стоила РЖД 1,08 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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