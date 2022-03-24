Санкции снизят погрузку на сети РЖД

По итогам 2021 г. погрузка, по данным РЖД, составила 1282,9 млн т. Это на 3,2% больше, чем в 2020 г., и почти столько же, как в допандемийном 2019 году (1278,1 млн т). Объем перевозок грузов по сети РЖД, учитывающий ввозимый в страну импорт и транзит, в прошлом году составил 1403,6 млн т.