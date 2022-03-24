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Санкции снизят погрузку на сети РЖД

Падение в 2022 году составит до 7%, а невостребованные вагоны будет некуда деть
Ксения Потаева
Удержать железнодорожные перевозки от критического падения позволит увеличение внутрироссийских перевозок / Андрей Гордеев / Ведомости

Снижение погрузки на сети РЖД в 2022 г. составит от 2 до 7% в зависимости от того, как экономика адаптируется к санкциям. Об этом говорится в обзоре «Основные тренды и перспективы перевозки грузов» Института проблем естественных монополий (ИПЕМ). «Ведомости» ознакомились с документом.

По итогам 2021 г. погрузка, по данным РЖД, составила 1282,9 млн т. Это на 3,2% больше, чем в 2020 г., и почти столько же, как в допандемийном 2019 году (1278,1 млн т). Объем перевозок грузов по сети РЖД, учитывающий ввозимый в страну импорт и транзит, в прошлом году составил 1403,6 млн т.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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