Санкции снизят погрузку на сети РЖД

Санкции снизят погрузку на сети РЖДПадение в 2022 году составит до 7%, а невостребованные вагоны будет некуда деть
Снижение погрузки на сети РЖД в 2022 г. составит от 2 до 7% в зависимости от того, как экономика адаптируется к санкциям. Об этом говорится в обзоре «Основные тренды и перспективы перевозки грузов» Института проблем естественных монополий (ИПЕМ). «Ведомости» ознакомились с документом.
По итогам 2021 г. погрузка, по данным РЖД, составила 1282,9 млн т. Это на 3,2% больше, чем в 2020 г., и почти столько же, как в допандемийном 2019 году (1278,1 млн т). Объем перевозок грузов по сети РЖД, учитывающий ввозимый в страну импорт и транзит, в прошлом году составил 1403,6 млн т.
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