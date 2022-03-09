Правительство задумалось о докапитализации РЖД на 250 млрд рублей

Правительство задумалось о докапитализации РЖД на 250 млрд рублейНа столько же может пополнить бюджет монополии опережающий рост тарифов
РЖД может быть докапитализирована на 250 млрд руб. Такой вариант помощи монополии рассматривается в рамках плана правительства по поддержке экономики в условиях санкций (документ от 9 марта есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил федеральный чиновник).
Докапитализация РЖД – это один из пунктов в рамках поддержки транспортной отрасли, ответственные ведомства – Минтранс и Минфин. Представитель Минфина сообщил «Ведомостям», что перечень мероприятий и объемы господдержки «в процессе проработки». В Минтрансе и РЖД отказались от комментариев.
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