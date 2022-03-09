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Правительство задумалось о докапитализации РЖД на 250 млрд рублей

На столько же может пополнить бюджет монополии опережающий рост тарифов
Ксения Потаева Дмитрий Гринкевич
Зима 2022 г. показала, что ситуация с локомотивными бригадами критическая / Максим Стулов / Ведомости

РЖД может быть докапитализирована на 250 млрд руб. Такой вариант помощи монополии рассматривается в рамках плана правительства по поддержке экономики в условиях санкций (документ от 9 марта есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил федеральный чиновник).

Докапитализация РЖД – это один из пунктов в рамках поддержки транспортной отрасли, ответственные ведомства – Минтранс и Минфин. Представитель Минфина сообщил «Ведомостям», что перечень мероприятий и объемы господдержки «в процессе проработки». В Минтрансе и РЖД отказались от комментариев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных