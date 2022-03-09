Правительство задумалось о докапитализации РЖД на 250 млрд рублей

РЖД может быть докапитализирована на 250 млрд руб. Такой вариант помощи монополии рассматривается в рамках плана правительства по поддержке экономики в условиях санкций (документ от 9 марта есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил федеральный чиновник).