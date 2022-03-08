РЖД вводит режим тотальной экономии

РЖД вводит режим тотальной экономииКомпания отказывается от большей части непрофильных расходов
«Российские железные дороги» (РЖД) временно отказываются от всех мероприятий, не связанных напрямую с организацией перевозок. Об этом говорится в поручении гендиректора РЖД Олега Белозерова от 1 марта (копия есть у «Ведомостей», подлинность подтвердил знакомый с содержанием документа источник в монополии). Сокращение расходов необходимо «для поддержания ликвидности и формирования источников финансирования деятельности» компании, следует из документа.
В РЖД не прокомментировали документ «Ведомостям», но ранее подтвердили один из его пунктов, связанный с прекращением работы с банковскими гарантиями и переходом на 100%-ную предоплату услуг по перевозке грузов («Ведомости» писали об этом 3 марта).
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