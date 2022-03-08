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РЖД вводит режим тотальной экономии

Компания отказывается от большей части непрофильных расходов
Ксения Потаева Денис Ильюшенков
Сокращение издержек по всем направлениям, не затрагивающим основную деятельность, и ужесточение расчетов с клиентурой – такие меры в краткосрочной перспективе принесут результат / Андрей Гордеев / Ведомости

«Российские железные дороги» (РЖД) временно отказываются от всех мероприятий, не связанных напрямую с организацией перевозок. Об этом говорится в поручении гендиректора РЖД Олега Белозерова от 1 марта (копия есть у «Ведомостей», подлинность подтвердил знакомый с содержанием документа источник в монополии). Сокращение расходов необходимо «для поддержания ликвидности и формирования источников финансирования деятельности» компании, следует из документа.

В РЖД не прокомментировали документ «Ведомостям», но ранее подтвердили один из его пунктов, связанный с прекращением работы с банковскими гарантиями и переходом на 100%-ную предоплату услуг по перевозке грузов («Ведомости» писали об этом 3 марта).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных