РЖД вводит режим тотальной экономии

«Российские железные дороги» (РЖД) временно отказываются от всех мероприятий, не связанных напрямую с организацией перевозок. Об этом говорится в поручении гендиректора РЖД Олега Белозерова от 1 марта (копия есть у «Ведомостей», подлинность подтвердил знакомый с содержанием документа источник в монополии). Сокращение расходов необходимо «для поддержания ликвидности и формирования источников финансирования деятельности» компании, следует из документа.