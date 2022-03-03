РЖД переходит на 100%-ную предоплату грузовых перевозок

РЖД переходит на 100%-ную предоплату грузовых перевозокБанковские гарантии временно не принимаются
«Практика приема груза к перевозке под банковские гарантии применяется по инициативе РЖД для поддержки грузоотправителей», – говорит представитель компании. «Такой порядок не является обязательным: в соответствии со статьей 30 Устава железнодорожного транспорта (федеральный закон. – «Ведомости») грузовые перевозки осуществляются на условиях 100%-ной предоплаты», – пояснил он.
С учетом высокой волатильности на финансовых рынках отсрочка платежа для грузоотправителей будет временно недоступна, добавил представитель РЖД. Компания рассматривает возможности предоставления клиентам иных дополнительных мер поддержки, но каких конкретно, он не уточнил.
Зампредседателя Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава Денис Семенкин рассказал, что банковские гарантии уже несколько лет применяются при оплате перевозок. «Эту схему использовали не все, потому что там есть ряд условий, например нельзя предъявлять претензии к перевозчику. Если сопоставить с краткосрочным кредитованием, то выгоды особой нет. Поэтому малый и средний бизнес не используют этот механизм. Но может пострадать часть крупных грузоотправителей», – пояснил он.
Молочный союз и Союз экспортеров зерна подтвердили, что отправители этих грузов работают по предоплате. «Ведомости» направили запросы крупным грузоотправителям.
По данным РЖД, погрузка на сети по итогам 2021 г. составила почти 1,283 млрд т, что на 3,2% больше, чем годом ранее. Этот показатель незначительно выше и доковидных значений 2019 г. (1,278 млрд т).
По мнению источника «Ведомостей» в одной из крупных операторских компаний, использование банковских гарантий давало безопасность ведения деятельности в том числе и самой РЖД. В такой системе какие-либо риски отсутствуют, поясняет он: «Если груз перевезен и что-то случилось у грузоотправителя, то банк деньги за него в любом случае переведет РЖД. С этого момента грузоотправитель должен будет вернуть деньги не РЖД, а банку, кредитной организации». Собеседник добавил, что отказ от банковских гарантий для операторского рынка не критичен и на их операционную деятельность это не повлияет. Но он назвал это негативным сигналом для рынка: «Это может негативно сказаться на объемах перевозок и интересах грузоотправителей».
Президент НИЦ «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин согласен, что для грузовладельцев это определенное ухудшение условий. «Применение банковских гарантий позволяло маневрировать денежными ресурсами. При классических условиях оплаты такой возможности нет», – пояснил он.
Эксперт по внешнеэкономической деятельности BMS Law Firm Никита Матюхов говорит, что чаще всего банковская гарантия используется покупателями и заказчиками в качестве мер финансовой защиты от рисков неисполнения поставщиком или исполнителем своих договорных обязательств по поставке товара или оказанию услуги, особенно при авансовой оплате и длительных сроках исполнения договоров. Но в данном случае юрист видит обратный механизм: «Заказчики используют ее в качестве инструмента отсрочки оплаты за услуги по перевозке, а исполнитель (РЖД), соответственно, обеспечивает для себя гарантию получения оплаты за оказанные услуги», – говорит он.
Партнер юридической группы Novator, адвокат Александр Катков говорит, что в текущей ситуации вполне логично, что механизм банковских гарантий опасаются использовать: финансовые организации оказались одними из самых пострадавших от санкций, соответственно, этот механизм стал носить более рисковый характер.
Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель также отмечает, что планируемые РЖД действия связаны с происходящими событиями в российской экономике. Переход к работе на условиях 100%-ной предоплаты – вынужденная мера даже для такой крупной компании, полагает он. Это вызвано как боязнью резкого роста неплатежей со стороны контрагентов, так и потребностями в «живых» денежных средствах, считает юрист. Кроме того, по его словам, ведущие и системообразующие банки РФ, которые входят в перечень аккредитованных РЖД, и столкнулись с колоссальными проблемами. «Маловероятно, что сами банки будут в состоянии выдавать какие-либо гарантии, а если и будут, то, с учетом рисков, – по такой ставке, которая будет неприемлемой для клиента», – резюмировал Учитель.
Матюхов также отмечает, что отказ от банковских гарантий, предоставляемых заказчиками, означает понимание перевозчиком рисков, связанных с возможным неисполнением гарантий со стороны банков ввиду масштабного санкционного давления на российскую банковскую систему. Он также отметил риски обесценивания национальной валюты за период между выполнением услуг по перевозке и получением оплаты.
В подготовке материала принимала участие Маргарита Соболь.