РЖД переходит на 100%-ную предоплату грузовых перевозок

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель также отмечает, что планируемые РЖД действия связаны с происходящими событиями в российской экономике. Переход к работе на условиях 100%-ной предоплаты – вынужденная мера даже для такой крупной компании, полагает он. Это вызвано как боязнью резкого роста неплатежей со стороны контрагентов, так и потребностями в «живых» денежных средствах, считает юрист. Кроме того, по его словам, ведущие и системообразующие банки РФ, которые входят в перечень аккредитованных РЖД, и столкнулись с колоссальными проблемами. «Маловероятно, что сами банки будут в состоянии выдавать какие-либо гарантии, а если и будут, то, с учетом рисков, – по такой ставке, которая будет неприемлемой для клиента», – резюмировал Учитель.