Минцифры предложило дать IT-компаниям региональные налоговые льготы

С начала года компании, которые работают по упрощенной системе налогообложения, стали направлять обращения в ассоциацию «Отечественный софт» по мерам поддержки IT, которые предусматривали налоговые послабления, отмечает Анна Райзнер, руководитель комитета ассоциации по развитию финансирования IT-отрасли. «Компании жаловались на то, что их эти меры поддержки совершенно не коснулись. Ведь единый налог (6% или 15% с оборота) заменял налог на прибыль, на имущество и НДС. Получалось, что снижения ставок эти компании не получили», – отметила она. В то же время такие компании сейчас особо остро нуждаются в поддержке, добавила она, отметив, что поддерживает предложение Минцифры.