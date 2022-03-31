Минцифры предложило дать IT-компаниям региональные налоговые льготы

Минцифры предложило дать IT-компаниям региональные налоговые льготыДля IT-бизнеса в режиме УСН могут снизить налог до 1%
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило новые льготы для IT-компаний. Речь идет о сниженной до 1% ставке налога по упрощенной системе налогообложения для IT-компаний сегмента МСП, а также о двукратном снижении налога на имущество, земельного налога для объектов связи и ЦОДов и сокращении арендных ставок.
Свои предложения Минцифры сформулировало в письме главы ведомства Максута Шадаева, направленном губернаторам регионов. «Ведомости» ознакомились с копией письма, его подлинность подтвердил представитель министерства, не став комментировать детали предложений.
Перечень мер министерство предлагает принять на уровне субъектов РФ. Как рассчитывают в Минцифры, льготы должны действовать до 2024 г.
Среди предложенных мер – установление ставки налога в 1% «при объекте налогообложения "доходы" и 5% при объекте налогообложения "доходы минус расходы"». Также Минцифры предлагает снизить «не менее чем в два раза ставки налога на имущество, земельного налога для объектов связи и центров обработки данных», а также предусмотреть двукратное снижение платы по договорам аренды государственного и муниципального имущества для объектов связи и ЦОДов.
Все эти меры предусматриваются для компаний сегмента МСП, применяющих упрощенную систему налогообложения. Получатель льготы должен иметь программы, зарегистрированные в реестре отечественного ПО, или же у него должен быть статус отечественной аккредитованной IT-компании, следует из письма Шадаева.
Единый реестр отечественного ПО власти ведут с 2016 г. На данный момент в нем зарегистрировано свыше 10 000 программ от более чем 4000 правообладателей, указано на сайте реестра. Программы из реестра имеют ряд преимуществ при госзакупках.
Ранее министерство уже предлагало перечень мер поддержки IT-компаний, они были направлены на утверждение правительства. В частности, речь шла о предложении освободить от уплаты НДФЛ сотрудников российских IT–компаний, предоставить их сотрудникам отсрочку от военной службы, а также льготную ипотеку со ставкой 5% на время работы в этих компаниях.
Система упрощенного налогообложения сейчас предусматривает, что власти регионов могут устанавливать этим налогоплательщикам ставки налогов в пределах 1-6% в зависимости от категорий налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности, обращает внимание руководитель направления «Разрешение споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. «То есть максимальная ставка – 6%, но в регионах налоги могут снижаться применительно к конкретным категориям бизнеса», – отметил он.
Он добавил, что предприятия МСП платят налог, рассчитываемый от получаемых доходов. «Регионам предоставлено право регулировать ставку взимаемого налога по УСН в целях оперативного реагирования на потребности конкретного региона», – отметил он.
С начала года компании, которые работают по упрощенной системе налогообложения, стали направлять обращения в ассоциацию «Отечественный софт» по мерам поддержки IT, которые предусматривали налоговые послабления, отмечает Анна Райзнер, руководитель комитета ассоциации по развитию финансирования IT-отрасли. «Компании жаловались на то, что их эти меры поддержки совершенно не коснулись. Ведь единый налог (6% или 15% с оборота) заменял налог на прибыль, на имущество и НДС. Получалось, что снижения ставок эти компании не получили», – отметила она. В то же время такие компании сейчас особо остро нуждаются в поддержке, добавила она, отметив, что поддерживает предложение Минцифры.