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Технологии

Минцифры предложило дать IT-компаниям региональные налоговые льготы

Для IT-бизнеса в режиме УСН могут снизить налог до 1%
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Максим Стулов / Ведомости

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило новые льготы для IT-компаний. Речь идет о сниженной до 1% ставке налога по упрощенной системе налогообложения для IT-компаний сегмента МСП, а также о двукратном снижении налога на имущество, земельного налога для объектов связи и ЦОДов и сокращении арендных ставок.

Свои предложения Минцифры сформулировало в письме главы ведомства Максута Шадаева, направленном губернаторам регионов. «Ведомости» ознакомились с копией письма, его подлинность подтвердил представитель министерства, не став комментировать детали предложений.

Перечень мер министерство предлагает принять на уровне субъектов РФ. Как рассчитывают в Минцифры, льготы должны действовать до 2024 г.

Среди предложенных мер – установление ставки налога в 1% «при объекте налогообложения "доходы" и 5% при объекте налогообложения "доходы минус расходы"». Также Минцифры предлагает снизить «не менее чем в два раза ставки налога на имущество, земельного налога для объектов связи и центров обработки данных», а также предусмотреть двукратное снижение платы по договорам аренды государственного и муниципального имущества для объектов связи и ЦОДов.

Все эти меры предусматриваются для компаний сегмента МСП, применяющих упрощенную систему налогообложения. Получатель льготы должен иметь программы, зарегистрированные в реестре отечественного ПО, или же у него должен быть статус отечественной аккредитованной IT-компании, следует из письма Шадаева.

Единый реестр отечественного ПО власти ведут с 2016 г. На данный момент в нем зарегистрировано свыше 10 000 программ от более чем 4000 правообладателей, указано на сайте реестра. Программы из реестра имеют ряд преимуществ при госзакупках.

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Ранее министерство уже предлагало перечень мер поддержки IT-компаний, они были направлены на утверждение правительства. В частности, речь шла о предложении освободить от уплаты НДФЛ сотрудников российских IT–компаний, предоставить их сотрудникам отсрочку от военной службы, а также льготную ипотеку со ставкой 5% на время работы в этих компаниях.

Система упрощенного налогообложения сейчас предусматривает, что власти регионов могут устанавливать этим налогоплательщикам ставки налогов в пределах 1-6% в зависимости от категорий налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности, обращает внимание руководитель направления «Разрешение споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. «То есть максимальная ставка – 6%, но в регионах налоги могут снижаться применительно к конкретным категориям бизнеса», – отметил он.

Он добавил, что предприятия МСП платят налог, рассчитываемый от получаемых доходов. «Регионам предоставлено право регулировать ставку взимаемого налога по УСН в целях оперативного реагирования на потребности конкретного региона», – отметил он.

С начала года компании, которые работают по упрощенной системе налогообложения, стали направлять обращения в ассоциацию «Отечественный софт» по мерам поддержки IT, которые предусматривали налоговые послабления, отмечает Анна Райзнер, руководитель комитета ассоциации по развитию финансирования IT-отрасли. «Компании жаловались на то, что их эти меры поддержки совершенно не коснулись. Ведь единый налог (6% или 15% с оборота) заменял налог на прибыль, на имущество и НДС. Получалось, что снижения ставок эти компании не получили», – отметила она. В то же время такие компании сейчас особо остро нуждаются в поддержке, добавила она, отметив, что поддерживает предложение Минцифры.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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