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Минцифры обсуждает увеличение грантов для IT-проектов до 30 млрд рублей

Эту сумму может получить Российский фонд развития информационных технологий
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Минцифры уже запросило выделение дополнительного финансирования на грантовую поддержку IT-проектов на 14 млрд руб. / Андрей Гордеев / Ведомости

Необходимость ускоренного импортозамещения в IT вынуждает власти обсуждать увеличение финансирования ключевых институтов поддержки отрасли. В частности, сейчас речь идет об увеличении финансирования Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), рассказали источники «Ведомостей».

О консультациях по увеличению финансирования РФРИТа «в несколько раз» говорит источник, знакомый с ходом обсуждения. По его словам, сейчас фонд направляет на поддержку одного проекта от 20 млн до 300 млн руб., это подразумевают правила его работы. Но на прошедшей 15 марта встрече в Минцифры (учредитель фонда) обсуждалось «кратное увеличение финансирования каждого проекта». Насколько предполагалось увеличить общую сумму финансирования РФРИТа, собеседник не уточнил. Но источник, близкий к одному из федеральных ведомств, сообщил, что обсуждаемая сумма финансирования фонда – до 30 млрд руб. «Важно загрузить работой отрасль», – отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных