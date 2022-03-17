Минцифры обсуждает увеличение грантов для IT-проектов до 30 млрд рублей

Минцифры обсуждает увеличение грантов для IT-проектов до 30 млрд рублейЭту сумму может получить Российский фонд развития информационных технологий
Необходимость ускоренного импортозамещения в IT вынуждает власти обсуждать увеличение финансирования ключевых институтов поддержки отрасли. В частности, сейчас речь идет об увеличении финансирования Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), рассказали источники «Ведомостей».
О консультациях по увеличению финансирования РФРИТа «в несколько раз» говорит источник, знакомый с ходом обсуждения. По его словам, сейчас фонд направляет на поддержку одного проекта от 20 млн до 300 млн руб., это подразумевают правила его работы. Но на прошедшей 15 марта встрече в Минцифры (учредитель фонда) обсуждалось «кратное увеличение финансирования каждого проекта». Насколько предполагалось увеличить общую сумму финансирования РФРИТа, собеседник не уточнил. Но источник, близкий к одному из федеральных ведомств, сообщил, что обсуждаемая сумма финансирования фонда – до 30 млрд руб. «Важно загрузить работой отрасль», – отметил он.