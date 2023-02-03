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Мишустин заявил о лидерстве России по числу пользователей интернета

Ведомости

Россия занимает лидерские позиции в Европе по числу интернет-пользователей, сообщил ТАСС со ссылкой на выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина на форуме Digital Almaty.

«Россия занимает первое место в Европе по числу граждан, у которых есть интернет. По итогам прошлого года у нас шестое место в мире по доступности домашнего и мобильного выхода в сеть и десятое место по количеству дата-центров», – сказал Мишустин.

Мишустин подчеркнул, что у России есть видение, как будет трансформироваться мир под влиянием технологий, и добавил, что страна часто выступает в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) инициатором цифровизации.

Международный цифровой форум «Digital Almaty» начался 2 февраля. В рамках двух дней форума планируется участие более 30 стран и 29 панельных сессий, на которых выступают 150 спикеров из IT-сообщества. Организаторами форума являются министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана при участии министерства иностранных дел Казахстана и акимата города Алматы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных