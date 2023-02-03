Мишустин заявил о лидерстве России по числу пользователей интернета
Россия занимает лидерские позиции в Европе по числу интернет-пользователей, сообщил ТАСС со ссылкой на выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина на форуме Digital Almaty.
«Россия занимает первое место в Европе по числу граждан, у которых есть интернет. По итогам прошлого года у нас шестое место в мире по доступности домашнего и мобильного выхода в сеть и десятое место по количеству дата-центров», – сказал Мишустин.
Мишустин подчеркнул, что у России есть видение, как будет трансформироваться мир под влиянием технологий, и добавил, что страна часто выступает в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) инициатором цифровизации.
Международный цифровой форум «Digital Almaty» начался 2 февраля. В рамках двух дней форума планируется участие более 30 стран и 29 панельных сессий, на которых выступают 150 спикеров из IT-сообщества. Организаторами форума являются министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана при участии министерства иностранных дел Казахстана и акимата города Алматы.