Правительство отметило лидеров цифровой трансформации
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев отметили лучших руководителей федеральных и региональных ведомств, вручив им «Белую книгу цифровой экономики за 2022 г.».
Чернышенко пояснил, что в книге можно найти «цифровые успехи России» за 2022 г., она была создана АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минцифры. «Уверен, она станет настольной книгой для тех, кто работает в отечественной ИТ-отрасли — от директора компании до федерального министра», — цитирует вице-премьера пресс-служба.
Гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко отметил, что 2022 год показал, «как важно иметь собственные развитые высокотехнологичные отрасли и независимую цифровую экономику».
В пресс-службе добавили, что выпуск книги планируется ежегодно. В ней собраны основные тенденции развития цифровых рынков, обзоры тематических исследований, главные события IT-сектора и др.
В январе Чернышенко заявил, что 2022 год стал годом переориентации на новые рынки и направления, в том числе и в цифровой отрасли. Он также подчеркнул, что все показатели национальной цели были перевыполнены.