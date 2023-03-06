Правительство отметило лидеров цифровой трансформации

Чернышенко пояснил, что в книге можно найти «цифровые успехи России» за 2022 г., она была создана АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минцифры. «Уверен, она станет настольной книгой для тех, кто работает в отечественной ИТ-отрасли — от директора компании до федерального министра», — цитирует вице-премьера пресс-служба.