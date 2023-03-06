Газета
Технологии

Правительство отметило лидеров цифровой трансформации

Ведомости

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев отметили лучших руководителей федеральных и региональных ведомств, вручив им «Белую книгу цифровой экономики за 2022 г.».

Чернышенко пояснил, что в книге можно найти «цифровые успехи России» за 2022 г., она была создана АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минцифры. «Уверен, она станет настольной книгой для тех, кто работает в отечественной ИТ-отрасли — от директора компании до федерального министра», — цитирует вице-премьера пресс-служба.

Гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко отметил, что 2022 год показал, «как важно иметь собственные развитые высокотехнологичные отрасли и независимую цифровую экономику». 

В пресс-службе добавили, что выпуск книги планируется ежегодно. В ней собраны основные тенденции развития цифровых рынков, обзоры тематических исследований, главные события IT-сектора и др.

В январе Чернышенко заявил, что 2022 год стал годом переориентации на новые рынки и направления, в том числе и в цифровой отрасли. Он также подчеркнул, что все показатели национальной цели были перевыполнены.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных