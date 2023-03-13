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Онлайн-сервисы обяжут отправлять push-уведомления о списании средств за подписку

Ведомости

В Госдуме разрабатывают законопроект, который обяжет онлайн-сервисы (онлайн-кинотеатры, музыкальные стриминги и др.) сообщать о списании средств за подписку с помощью push-уведомлений. Документ планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника. Информацию также подтвердил автор законопроекта депутат «Единой России» Антон Немкин.

Собеседники на IT-рынке сообщили, что 9 марта в АНО «Цифровая экономика» состоялась встреча представителей «Яндекса», ВТБ, «Сбера», «Центра стратегических разработок» и автора инициативы, в ходе которой обсуждалась новая версия законопроекта. Как отмечает источник, знакомый с новой версией, в нее внесли «принципиальное изменение» для онлайн-сервисов.

О разработке документа «Ведомости» писали еще в марте 2022 г. Изначально в нем говорилось, что компания должна направить клиенту уведомление о предстоящем списании. Предполагалось, что push-сообщение также должно содержать ссылку, по которой пользователь может отказаться от платной подписки.

В новой версии требование смягчили: теперь в уведомлении вместо кнопки отказа должны быть ссылка на пользовательское соглашение и другая информация о подписке.

Другой источник газеты отметил, что обсуждение проекта затянулось из-за «серьезного противодействия бизнеса». Компании опасались, что кнопка отписки лишит их потребителей, которые, к примеру, оформили подписку на пробный период, а после забыли от нее отказаться. Немкин заявил, что в связи с этим законопроект был серьезно переработан, однако ряд сервисов до сих пор настаивают, что могут не предупреждать клиентов о будущем списании.

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов отметил, что многие компании и так присылают уведомления подписчикам, однако пятая часть потребителей такие сообщения не получает, из-за чего возникают сложности с отслеживанием платных подписок и их отменой после пробного периода.

В то же время источник на IT-рынке считает, что законопроект может навредить онлайн-сервисам. По оценке другого собеседника в крупной IT-компании, push-уведомления могут увеличить число отказов от подписки на 15–20%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных