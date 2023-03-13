Онлайн-сервисы обяжут отправлять push-уведомления о списании средств за подписку

Другой источник газеты отметил, что обсуждение проекта затянулось из-за «серьезного противодействия бизнеса». Компании опасались, что кнопка отписки лишит их потребителей, которые, к примеру, оформили подписку на пробный период, а после забыли от нее отказаться. Немкин заявил, что в связи с этим законопроект был серьезно переработан, однако ряд сервисов до сих пор настаивают, что могут не предупреждать клиентов о будущем списании.