Онлайн-сервисы обяжут отправлять push-уведомления о списании средств за подписку
В Госдуме разрабатывают законопроект, который обяжет онлайн-сервисы (онлайн-кинотеатры, музыкальные стриминги и др.) сообщать о списании средств за подписку с помощью push-уведомлений. Документ планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника. Информацию также подтвердил автор законопроекта депутат «Единой России» Антон Немкин.
Собеседники на IT-рынке сообщили, что 9 марта в АНО «Цифровая экономика» состоялась встреча представителей «Яндекса», ВТБ, «Сбера», «Центра стратегических разработок» и автора инициативы, в ходе которой обсуждалась новая версия законопроекта. Как отмечает источник, знакомый с новой версией, в нее внесли «принципиальное изменение» для онлайн-сервисов.
О разработке документа «Ведомости» писали еще в марте 2022 г. Изначально в нем говорилось, что компания должна направить клиенту уведомление о предстоящем списании. Предполагалось, что push-сообщение также должно содержать ссылку, по которой пользователь может отказаться от платной подписки.
В новой версии требование смягчили: теперь в уведомлении вместо кнопки отказа должны быть ссылка на пользовательское соглашение и другая информация о подписке.
Другой источник газеты отметил, что обсуждение проекта затянулось из-за «серьезного противодействия бизнеса». Компании опасались, что кнопка отписки лишит их потребителей, которые, к примеру, оформили подписку на пробный период, а после забыли от нее отказаться. Немкин заявил, что в связи с этим законопроект был серьезно переработан, однако ряд сервисов до сих пор настаивают, что могут не предупреждать клиентов о будущем списании.
Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов отметил, что многие компании и так присылают уведомления подписчикам, однако пятая часть потребителей такие сообщения не получает, из-за чего возникают сложности с отслеживанием платных подписок и их отменой после пробного периода.
В то же время источник на IT-рынке считает, что законопроект может навредить онлайн-сервисам. По оценке другого собеседника в крупной IT-компании, push-уведомления могут увеличить число отказов от подписки на 15–20%.