Депутаты планируют защитить пользователей от ненужных платных интернет-подписок

«На всех платформах сегодня предусмотрена возможность отключить подписку в профиле пользователя. Так что, на мой взгляд, это все же довольно жесткое регулирование бизнеса. И не факт, что пользователь, отказавшийся от продления подписки, впоследствии захочет вернуться к платформе», – считает член правления Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко. К тому же, траты на привлечение новых пользователей – одна из основных статей расходов цифровых платформ, напомнил он. Если сервис привлек пользователя, который впоследствии ушел, компании требуется привлечь его повторно, и общие траты на привлечение при принятии законопроекта вырастут, поясняет Рябыко. По его словам, это увеличит и стоимость услуги для конечных пользователей.