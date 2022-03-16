Депутаты планируют защитить пользователей от ненужных платных интернет-подписок

Депутаты планируют защитить пользователей от ненужных платных интернет-подписокСогласно новому законопроекту, сервисы должны предупреждать клиентов о списании средств
Работающие в России интернет–сервисы могут обязать предупреждать клиентов о планируемых списаниях оплаты ежемесячной подписки. Такое предложение содержится в законопроекте депутата Госдумы Антона Немкина (фракция «Единая Россия»). «Ведомости» ознакомились с документом.
Законопроект вносит изменения в закон о защите прав потребителей. В документе указано, что за день до списания очередного платежа за оказание услуги по подписке компания обязана направить клиенту уведомление о предстоящем списании. В уведомлении должна быть ссылка на страницу в интернете, где пользователь сможет отказаться от платной подписки.
В 2021 г. рынок платных подписок в России составил $1,5 млрд, оценила «Ведомостям» директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.
Представитель Немкина заявил «Ведомостям», что инициатива депутата обсуждалась 15 марта на заседании экспертного совета по законотворческой деятельности «Единой России». На заседании предложение было в целом поддержано, говорит собеседник. В дальнейшем документ предполагается дорабатывать с учетом высказанных на заседании мнений, отметил он. Также на заседании было решено запросить позиции Минцифры и Роспотребнадзора по законопроекту, добавил представитель депутата.
«В Минцифры пока не поступал такой законопроект», – сообщил «Ведомостям» представитель министерства. Он добавил, что Минцифры готово предоставить «объективную позицию по этому вопросу», как только ознакомится с текстом поправок. «Сейчас условия отказа от подписки или иных платных услуг прописаны в договорах, которые сервисы заключают с пользователями», – резюмировал он.
Представитель Роспотребназдора не стал комментировать детали инициативы.
«Зачастую пользователи скачивают программу в демо–режиме, через месяц она конвертируется в платную, и в результате у граждан списывают немалые средства. В итоге из–за цифровой незрелости пользование такими подписками провоцирует большие расходы потребителей, которые уже не нуждаются в услуге, на которую изначально подписывались», – пояснил Немкин «Ведомостям» причину разработки законопроекта. Инициатива, по мнению депутата, должна решить вопрос «неконтролируемых списаний», которые приобрели массовый характер, онлайн–платежи будут совершаться осознанно.
Представитель Немкина говорит, что «возникла дискуссия о том, не поставит ли законопроект в неравные условия российские и иностранные интернет–сервисы, если первые станут соблюдать новые требования, а вторые их проигнорируют». Сам Немкин считает, что такую возможность исключает действующий с начала 2022 г. в России закон «о приземлении» иностранных интернет–платформ. За несоблюдение российских законов к приземленным сервисам могут применяться экономические меры принуждения – запрет размещения рекламы, запрет собственной рекламы.
Представители операторов связи, у которых есть мультимедийные сервисы с подписками, сообщили «Ведомостям», что они либо не получают жалоб от абонентов за излишние снятия, либо у них настроены предупреждения пользователям перед списанием.
«Дополнительная регламентация выглядит излишней», – сообщил «Ведомостям» представитель «Ростелекома» (управляет онлайн–платформой Wink). Компания не фиксирует претензий клиентов по действующей процедуре отключения подписок, отметил он.
Представители «Яндекса», VK, «Газпром–медиа» отказались от комментариев. Представитель «Национальной медиа группы» переадресовал вопросы к входящему в холдинг онлайн–сервису More TV, но там не ответили на запрос.
Okko предупреждает пользователей о сумме и дате списания средств за последующий период действия подписки, клиенты могут отменить подписку в любое удобное время, сообщил «Ведомостям» представитель «Сбера». В другом сервисе экосистемы «Сбера» «Сберзвук» нет предупреждений о предстоящих списаниях, следует из комментария банка, но возможность отказаться от подписки предоставлена в меню сервиса.
В офисе онлайн–кинотеатра ivi не ответили на запрос. Представитель холдинга онлайн–сервиса Start воздержался от комментариев.
«Заставлять бизнес ежемесячно провоцировать пользователя отказаться от своей услуги – это цинично», – считает руководитель Ассоциации интернет–видео (объединяет российские онлайн–кинотеатры) Алексей Бырдин. Он добавил, что считает описанную Немкиным проблему преувеличенной. «Инициатива в разгар кризиса ударит по российской цифровой экономике, ведь подписки лежат в основе множества современных сервисов. На фоне мер поддержки нашей экономики и предпринимателей, которые только что объявили президент и правительство, эта идея выглядит крайне несвоевременной», – считает Бырдин.
«Прежде чем вводить регулирование, важно понять, сколько людей забывают о подписке на платный сервис, чтобы понять, насколько эта защита важнее, чем дополнительные рассылки по остальным пользователям, которые помнят и умеют своими подписками управлять», – говорит Левова. Кроме этого, есть два фактора, которые сами собой решают «проблему забывчивости»: это курс рубля к евро и доллару и сложности с оплатой сервисов, добавила она. «Невозможность оплаты российскими картами в зарубежных магазинах приложений требует от пользователя проактивной позиции, чтобы что–то в принципе получилось оплатить», – добавила Левова.
«На всех платформах сегодня предусмотрена возможность отключить подписку в профиле пользователя. Так что, на мой взгляд, это все же довольно жесткое регулирование бизнеса. И не факт, что пользователь, отказавшийся от продления подписки, впоследствии захочет вернуться к платформе», – считает член правления Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко. К тому же, траты на привлечение новых пользователей – одна из основных статей расходов цифровых платформ, напомнил он. Если сервис привлек пользователя, который впоследствии ушел, компании требуется привлечь его повторно, и общие траты на привлечение при принятии законопроекта вырастут, поясняет Рябыко. По его словам, это увеличит и стоимость услуги для конечных пользователей.