«Чики» и «Псих» вывели more.tv в число лидеров рынка

В 2021 г. совокупная выручка российских видеосервисов увеличилась на 56% до 43,4 млрд руб., следует из данных исследовательской компании «ТМТ консалтинг». Превзойти успех 2020 г., когда рынок вырос на 66%, не удалось. Но тогда одним из главных факторов роста рынка был локдаун, длившийся несколько месяцев. Платежи пользователей – подписка, покупка и аренда фильмов и сериалов – показали более динамичный рост, чем доходы от рекламы – 61 и 31% соответственно. В итоге доходы от платной модели принесли видеосервисам 37,2 млрд руб., или 86% от совокупной выручки, реклама – 6,2 млрд руб., или 14% от всех доходов.