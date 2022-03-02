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«Чики» и «Псих» вывели more.tv в число лидеров рынка

По итогам 2021 года видеосервис почти в 2 раза увеличил свою выручку и занял 7% рынка
Мария Истомина
Набрав рыночную долю в 7%, видеосервис more.tv впервые вошел в состав крупнейших игроков (на фото кадр из сериала «Псих») / НМГ

В 2021 г. совокупная выручка российских видеосервисов увеличилась на 56% до 43,4 млрд руб., следует из данных исследовательской компании «ТМТ консалтинг». Превзойти успех 2020 г., когда рынок вырос на 66%, не удалось. Но тогда одним из главных факторов роста рынка был локдаун, длившийся несколько месяцев. Платежи пользователей – подписка, покупка и аренда фильмов и сериалов – показали более динамичный рост, чем доходы от рекламы – 61 и 31% соответственно. В итоге доходы от платной модели принесли видеосервисам 37,2 млрд руб., или 86% от совокупной выручки, реклама – 6,2 млрд руб., или 14% от всех доходов.

Звание лидера рынка сохранил за собой видеосервис ivi, занявший по итогам года 26% рынка. На второй позиции – видеосервис «Яндекса» «Кинопоиск» (доля рынка 20%), на третьей – входящий в экосистему «Сбера» онлайн-кинотеатр Okko (16%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных