Банкам и ТЭКу предложили запретить взаимодействие по e-mail с зарубежными IP-адресами

По оценке экспертов из «Информзащиты», запрет open relay и отключение прямого удаленного доступа к управляющим интерфейсам является неплохой практикой, но ограничение взаимодействия с зарубежными IP-адресами может привести к негативным последствиям, поскольку компании могут взаимодействовать с контрагентами, использующими такие адреса. Руководитель информационно-аналитической службы ОД «Информация для всех» Евгений Альтовский также обратил внимание на то, что принадлежность иностранных IP-адресов регулярно меняется. Это означает, что компаниям придется постоянно проверять, кому принадлежит IP-адрес почтового сервера, а готовых решений для автоматизации этого процесса может и не быть.