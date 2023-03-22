Правительство может поддержать разработчиков управления дронами
Правительство обсуждает идею создания фонда для поддержки разработчиков симуляторов по управлению «дронами и подобной техникой», выяснил «Коммерсантъ».
По информации издания, Минцифры обратилось к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложениями по поддержке развития российских разработчиков видеоигр, включающими стимулирование производства в России видеоигр-симуляторов. При этом средства на реализацию этих проектов предлагается выделять через отдельный фонд.
Источник газеты в одной из русскоязычных игровых студий рассказал, что на прошлой неделе несколько представителей индустрии были приглашены на встречи по вопросу разработки симуляторов к «одному из вице-премьеров». В Минцифры отказались от комментариев, а в аппарате Чернышенко не ответили на запрос.
Как рассказали изданию в одной из русскоязычных игровых студий, разработка игры-симулятора для управления беспилотником или дроном с игрового джойстика не потребует больших ресурсов, но приобрести реальные навыки управления дронами благодаря ей не получится. Если же симулятор будет адаптирован под конкретный пульт управления, то это уже «долгий и дорогой процесс», но получившийся продукт в таком случае будет не игрой, а «ПО для узкого круга потребителей».
Гендиректор «Студии Игл Дайнемикс» Екатерина Передерко согласилась с тем, что симуляторы операторов дронов или БПЛА вряд ли будут популярны у простых потребителей. Коммерчески успешными такие проекты могут быть только при развитии киберспортивной дисциплины, например гонки дронов. Разработка симулятора с реалистичным управлением для одного летательного аппарата занимает около трех-пяти лет, подчеркнула она.