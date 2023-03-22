Правительство может поддержать разработчиков управления дронами

Как рассказали изданию в одной из русскоязычных игровых студий, разработка игры-симулятора для управления беспилотником или дроном с игрового джойстика не потребует больших ресурсов, но приобрести реальные навыки управления дронами благодаря ей не получится. Если же симулятор будет адаптирован под конкретный пульт управления, то это уже «долгий и дорогой процесс», но получившийся продукт в таком случае будет не игрой, а «ПО для узкого круга потребителей».