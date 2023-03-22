Газета
Технологии

Правительство может поддержать разработчиков управления дронами

Ведомости

Правительство обсуждает идею создания фонда для поддержки разработчиков симуляторов по управлению «дронами и подобной техникой», выяснил «Коммерсантъ».

По информации издания, Минцифры обратилось к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложениями по поддержке развития российских разработчиков видеоигр, включающими стимулирование производства в России видеоигр-симуляторов. При этом средства на реализацию этих проектов предлагается выделять через отдельный фонд.

Источник газеты в одной из русскоязычных игровых студий рассказал, что на прошлой неделе несколько представителей индустрии были приглашены на встречи по вопросу разработки симуляторов к «одному из вице-премьеров». В Минцифры отказались от комментариев, а в аппарате Чернышенко не ответили на запрос.

Как рассказали изданию в одной из русскоязычных игровых студий, разработка игры-симулятора для управления беспилотником или дроном с игрового джойстика не потребует больших ресурсов, но приобрести реальные навыки управления дронами благодаря ей не получится. Если же симулятор будет адаптирован под конкретный пульт управления, то это уже «долгий и дорогой процесс», но получившийся продукт в таком случае будет не игрой, а «ПО для узкого круга потребителей».

Гендиректор «Студии Игл Дайнемикс» Екатерина Передерко согласилась с тем, что симуляторы операторов дронов или БПЛА вряд ли будут популярны у простых потребителей. Коммерчески успешными такие проекты могут быть только при развитии киберспортивной дисциплины, например гонки дронов. Разработка симулятора с реалистичным управлением для одного летательного аппарата занимает около трех-пяти лет, подчеркнула она.

Ранее по теме: «Роскосмос» превратит свои планы в видеоигру

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных