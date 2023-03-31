Больше трети предпринимателей отказались маркировать рекламу в интернете

По данным группы, лишь 17% от всех компаний выделяют для маркировки рекламы в интернете специализированного сотрудника, а 42% нанимают сторонних консультантов и экспертов для этого. При этом 4% считают, что такой маркировкой должны заниматься отдельные рекламные сервисы. Также каждый десятый опрошенный – 9% – даже не знает о появлении норм регулирования интернет-рекламы, а 5% не понимают сути таких мер.