Больше трети предпринимателей отказались маркировать рекламу в интернете
По данным группы, лишь 17% от всех компаний выделяют для маркировки рекламы в интернете специализированного сотрудника, а 42% нанимают сторонних консультантов и экспертов для этого. При этом 4% считают, что такой маркировкой должны заниматься отдельные рекламные сервисы. Также каждый десятый опрошенный – 9% – даже не знает о появлении норм регулирования интернет-рекламы, а 5% не понимают сути таких мер.
В мае 2021 г. в Государственную думу внесли поправки в закон «О рекламе», предусматривающие создание единой информационной системы учета рекламы в интернете. Согласно документу проекта, предлагалось создать систему сбора, хранения, обработки и анализа информации обо всей рекламе, размещенной в интернете.
Тогда в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ рассказали «Ведомостям», что законопроект «будет способствовать повышению прозрачности и прогнозируемости этого сегмента рекламной отрасли» с учетом стремительных темпов роста рынка интернет-рекламы.
Изначально планировалось передавать такие данные напрямую в Минцифры, однако позже было предложено делать это через операторов рекламных данных (ОРД), которые отбираются Роскомнадзором и выступают посредниками для передачи сведений в единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР). На момент 2023 г. такая деятельность разрешена для «Яндекса», VK, Ozon, «Вымпелкома» и др.
В Роскомнадзоре рассказали РБК, что большинство компаний маркируют рекламу и передают нужную информацию в ЕРИР, – и это несмотря на отсутствие штрафов или иных наказаний, которые обещали ввести 1 марта этого года, за отказ от этих действий предпринимателями.