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Больше трети предпринимателей отказались маркировать рекламу в интернете

Ведомости

Порядка 37% российских предпринимателей малого и среднего бизнеса отказались маркировать рекламу в интернете по требованиям закона, сообщил РБК со ссылкой на исследование Коkос Group.

По данным группы, лишь 17% от всех компаний выделяют для маркировки рекламы в интернете специализированного сотрудника, а 42% нанимают сторонних консультантов и экспертов для этого. При этом 4% считают, что такой маркировкой должны заниматься отдельные рекламные сервисы. Также каждый десятый опрошенный – 9% – даже не знает о появлении норм регулирования интернет-рекламы, а 5% не понимают сути таких мер.

В мае 2021 г. в Государственную думу внесли поправки в закон «О рекламе», предусматривающие создание единой информационной системы учета рекламы в интернете. Согласно документу проекта, предлагалось создать систему сбора, хранения, обработки и анализа информации обо всей рекламе, размещенной в интернете.

Тогда в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ рассказали «Ведомостям», что законопроект «будет способствовать повышению прозрачности и прогнозируемости этого сегмента рекламной отрасли» с учетом стремительных темпов роста рынка интернет-рекламы.

Изначально планировалось передавать такие данные напрямую в Минцифры, однако позже было предложено делать это через операторов рекламных данных (ОРД), которые отбираются Роскомнадзором и выступают посредниками для передачи сведений в единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР). На момент 2023 г. такая деятельность разрешена для «Яндекса», VK, Ozon, «Вымпелкома» и др.

В Роскомнадзоре рассказали РБК, что большинство компаний маркируют рекламу и передают нужную информацию в ЕРИР, – и это несмотря на отсутствие штрафов или иных наказаний, которые обещали ввести 1 марта этого года, за отказ от этих действий предпринимателями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных