В Госдуму внесен законопроект о единой системе учета интернет-рекламы

В Госдуму внесен законопроект о единой системе учета интернет-рекламыУчастники рынка не понимают, зачем она в принципе нужна и за чей счет будет создаваться
На рассмотрение Госдумы поступили поправки в закон «О рекламе», предусматривающие создание единой информационной системы учета рекламы в интернете. Текст поправок размещен в системе обеспечения законодательной деятельности на сайте нижней палаты парламента. Законопроект внесен председателем комитета Госдумы по экономической политике депутатом от ЛДПР Сергеем Жигаревым.
Обычно законы, посвященные регулированию интернета, в Госдуме курирует комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи, который возглавляет депутат от «Единой России» Александр Хинштейн, однако в данном случае поправки касаются закона «О рекламе», а они, как правило, проходят через возглавляемый Жигаревым комитет по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, объясняют собеседники «Ведомостей» в Госдуме.