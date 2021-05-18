В Госдуму внесен законопроект о единой системе учета интернет-рекламы

Обычно законы, посвященные регулированию интернета, в Госдуме курирует комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи, который возглавляет депутат от «Единой России» Александр Хинштейн, однако в данном случае поправки касаются закона «О рекламе», а они, как правило, проходят через возглавляемый Жигаревым комитет по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, объясняют собеседники «Ведомостей» в Госдуме.