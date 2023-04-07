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Технологии

В России могут ограничить доступ к американскому порталу Reddit

Ведомости

Военная прокуратура Западного военного округа Владимирского гарнизона обратилась в Ленинский районный суд с требованием ограничить доступ к американской социальной сети Reddit, следует из данных картотеки суда.

Прокурор просит ограничить доступ к развлекательному порталу https://www.reddit.com, следует из карточки дела. Соответствующий иск был подан 6 апреля, причина обращения с требованием о блокировке не раскрывается.

Судебное заседание назначено на 11 мая.

Reddit является одной из самых популярных социальных платформ в мире с более чем 430 млн активных пользователей. Reddit разбит более чем на миллион сообществ, известных как «сабреддиты», каждый из них посвящен отдельной теме и подразумевает возможность дискуссии по теме. 

В феврале прокуратура Владимира уже обращалась в суд с просьбой заблокировать YouTube. Позже представитель пресс-службы прокуратуры уточнял, что цель подачи иска – не блокировка всего видеохостинга, а только определенной информации на нем.

В том же месяце начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев говорил, что ведомство готово обсуждать вопрос о полной или частичной блокировке в России стриминговой платформы Twitch (принадлежит Amazon). Тогда Зайцев рассказал, что сервис оштрафовали уже на 21 млн руб. за неудаление противоправной информации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных