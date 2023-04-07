В России могут ограничить доступ к американскому порталу Reddit
Военная прокуратура Западного военного округа Владимирского гарнизона обратилась в Ленинский районный суд с требованием ограничить доступ к американской социальной сети Reddit, следует из данных картотеки суда.
Прокурор просит ограничить доступ к развлекательному порталу https://www.reddit.com, следует из карточки дела. Соответствующий иск был подан 6 апреля, причина обращения с требованием о блокировке не раскрывается.
Судебное заседание назначено на 11 мая.
Reddit является одной из самых популярных социальных платформ в мире с более чем 430 млн активных пользователей. Reddit разбит более чем на миллион сообществ, известных как «сабреддиты», каждый из них посвящен отдельной теме и подразумевает возможность дискуссии по теме.
В феврале прокуратура Владимира уже обращалась в суд с просьбой заблокировать YouTube. Позже представитель пресс-службы прокуратуры уточнял, что цель подачи иска – не блокировка всего видеохостинга, а только определенной информации на нем.
В том же месяце начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев говорил, что ведомство готово обсуждать вопрос о полной или частичной блокировке в России стриминговой платформы Twitch (принадлежит Amazon). Тогда Зайцев рассказал, что сервис оштрафовали уже на 21 млн руб. за неудаление противоправной информации.