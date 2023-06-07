Twitter вдвое увеличил лимит на редактирование твитов

Подписка Twitter Blue, которая стоит $7,99 в месяц, предоставляет синюю галочку около имени аккаунта и возможность редактировать твиты. Помимо этого, подписчики видят вдвое меньше рекламы, могут использовать жирный шрифт и курсив, а также загружать более длинные видеоролики до двух часов.