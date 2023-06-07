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Twitter вдвое увеличил лимит на редактирование твитов

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Социальная сеть Twitter увеличила лимит на редактирование твитов до одного часа. Об этом компания сообщила в посте Twitter Blue.

«Теперь у подписчиков Blue есть до 1 часа на редактирование своих твитов», – сказано в сообщении компании.

Ранее лимит на редактирование составлял 30 минут после публикации. При этом редактировать можно только исходные твиты, ответы изменить нельзя. При нажатии на иконку редактирования можно увидеть историю изменений.

Подписка Twitter Blue, которая стоит $7,99 в месяц, предоставляет синюю галочку около имени аккаунта и возможность редактировать твиты. Помимо этого, подписчики видят вдвое меньше рекламы, могут использовать жирный шрифт и курсив, а также загружать более длинные видеоролики до двух часов.

В апреле Twitter увеличила максимальный объем публикаций до 10 000 знаков, а также ввела форматирование текстов жирным шрифтом и курсивом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных