Twitter вдвое увеличил лимит на редактирование твитов
Социальная сеть Twitter увеличила лимит на редактирование твитов до одного часа. Об этом компания сообщила в посте Twitter Blue.
«Теперь у подписчиков Blue есть до 1 часа на редактирование своих твитов», – сказано в сообщении компании.
Ранее лимит на редактирование составлял 30 минут после публикации. При этом редактировать можно только исходные твиты, ответы изменить нельзя. При нажатии на иконку редактирования можно увидеть историю изменений.
Подписка Twitter Blue, которая стоит $7,99 в месяц, предоставляет синюю галочку около имени аккаунта и возможность редактировать твиты. Помимо этого, подписчики видят вдвое меньше рекламы, могут использовать жирный шрифт и курсив, а также загружать более длинные видеоролики до двух часов.
В апреле Twitter увеличила максимальный объем публикаций до 10 000 знаков, а также ввела форматирование текстов жирным шрифтом и курсивом.