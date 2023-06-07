Выставка Samsung Unpacked будет посвящена складным смартфонам
«Samsung Electronics Co., Ltd. представит свои складные устройства нового поколения на выставке Galaxy Unpacked в конце июля 2023 года в Сеуле, столице Южной Кореи», – говорится в заметке компании.
Мероприятие состоится в торговом центре COEX между буддийским храмом и центром инновационных стартапов. Samsung объясняет этот выбор тем, что «это уникальное место предлагает миру возможность испытать захватывающее сочетание прошлого, настоящего и будущего, которое определяет Сеул». Ранее презентации проходили чаще всего в Сан-Франциско и Нью-Йорке, а также других городах Северной Америки и Европы.
На презентации ожидаются новые складные устройства Samsung Galaxy Z Fold 5 и Flip 5. Помимо этого, вероятно, компания представит планшет Galaxy Tab S9, умные часы Galaxy Watch 6, наушники и фитнес-браслет, пишет издание. По слухам, Samsung Unpacked состоится 26 июля, но официального подтверждения нет.