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Выставка Samsung Unpacked будет посвящена складным смартфонам

Ведомости

Samsung подтвердила, что предстоящее мероприятие Unpacked будет посвящено складным смартфонам компании. Об этом компания заявила в пресс-релизе для австралийского рынка, пишет 9to5Google.

«Samsung Electronics Co., Ltd. представит свои складные устройства нового поколения на выставке Galaxy Unpacked в конце июля 2023 года в Сеуле, столице Южной Кореи», – говорится в заметке компании.

Мероприятие состоится в торговом центре COEX между буддийским храмом и центром инновационных стартапов. Samsung объясняет этот выбор тем, что «это уникальное место предлагает миру возможность испытать захватывающее сочетание прошлого, настоящего и будущего, которое определяет Сеул». Ранее презентации проходили чаще всего в Сан-Франциско и Нью-Йорке, а также других городах Северной Америки и Европы.

На презентации ожидаются новые складные устройства Samsung Galaxy Z Fold 5 и Flip 5. Помимо этого, вероятно, компания представит планшет Galaxy Tab S9, умные часы Galaxy Watch 6, наушники и фитнес-браслет, пишет издание. По слухам, Samsung Unpacked состоится 26 июля, но официального подтверждения нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных