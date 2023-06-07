Выставка Samsung Unpacked будет посвящена складным смартфонам

Мероприятие состоится в торговом центре COEX между буддийским храмом и центром инновационных стартапов. Samsung объясняет этот выбор тем, что «это уникальное место предлагает миру возможность испытать захватывающее сочетание прошлого, настоящего и будущего, которое определяет Сеул». Ранее презентации проходили чаще всего в Сан-Франциско и Нью-Йорке, а также других городах Северной Америки и Европы.