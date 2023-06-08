Adobe откроет доступ к генеративной нейросети Firefly
Корпоративные пользователи смогут получить доступ к нейросети для генерации изображений через отдельное приложение Firefly, Creative Cloud или Adobe Express. Обучить модель могут сами компании на собственных массивах данных, чтобы нейросеть воспроизводила уже выработанную стилистику бренда.
«Руководители предприятий ожидают, что спрос на контент вырастет в пять раз в течение следующих двух лет, поэтому им необходимо повышать эффективность внутри компании», — сказал президент подразделения цифровых медиа в Adobe Дэвид Вадхвани.
Стоимость Adobe Firefly пока неизвестна, но старший вице-президент по цифровым медиа Эшли Стилл рассказала The Verge, что цена на лицензию будет фиксированной для всех и будет варьироваться только от размера и потребностей организации.
Дата выпуска Adobe Firefly for Enterprise тоже не раскрывается. Известно, что продукт будет доступен физическим и юридическим лицам только после того, как нейросеть выйдет из бета-тестирования.
Сейчас в бета-версию Photoshop интегрирована генеративная заливка содержимого, которая работает на базе Adobe Firefly. Функция позволит расширять границы изображения и дополнять их на основе имеющейся картинки при помощи нейросетей.