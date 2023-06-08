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Adobe откроет доступ к генеративной нейросети Firefly

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Adobe предоставит доступ к генеративной модели искусственного интеллекта Firefly организациям. Об этом компания сообщила на мероприятии Adobe Summit, пишет The Verge.

Корпоративные пользователи смогут получить доступ к нейросети для генерации изображений через отдельное приложение Firefly, Creative Cloud или Adobe Express. Обучить модель могут сами компании на собственных массивах данных, чтобы нейросеть воспроизводила уже выработанную стилистику бренда.

«Руководители предприятий ожидают, что спрос на контент вырастет в пять раз в течение следующих двух лет, поэтому им необходимо повышать эффективность внутри компании», — сказал президент подразделения цифровых медиа в Adobe Дэвид Вадхвани.

Стоимость Adobe Firefly пока неизвестна, но старший вице-президент по цифровым медиа Эшли Стилл рассказала The Verge, что цена на лицензию будет фиксированной для всех и будет варьироваться только от размера и потребностей организации.

Дата выпуска Adobe Firefly for Enterprise тоже не раскрывается. Известно, что продукт будет доступен физическим и юридическим лицам только после того, как нейросеть выйдет из бета-тестирования.

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Сейчас в бета-версию Photoshop интегрирована генеративная заливка содержимого, которая работает на базе Adobe Firefly. Функция позволит расширять границы изображения и дополнять их на основе имеющейся картинки при помощи нейросетей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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