VK начала тестировать авторизацию по биометрии OnePass
VK начала тестирование функции OnePass, которая позволит входить в аккаунт без пароля. Вместо него будет использоваться аутентификация по биометрии с помощью Touch ID и Face ID. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Уже сейчас OnePass доступен части пользователей «ВКонтакте». Функция появится и в партнерских сервисах компании, где используется авторизация через VK ID. Публичный запуск запланирован на лето 2023 г.
Компания подчеркивает, что обработка данных происходит на устройстве, а не на серверах VK. Сама авторизация занимает несколько секунд, а биометрию поддерживают «большинство современных смартфонов, планшетов и ПК».
OnePass работает на базе электронных ключей passkeys по стандарту беспарольной авторизации WebAuthn. За счет этого можно синхронизировать все устройства, привязанные к одному аккаунту. Помимо быстрой авторизации функция позволит восстановить аккаунт в упрощенном режиме.