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VK начала тестировать авторизацию по биометрии OnePass

Ведомости

VK начала тестирование функции OnePass, которая позволит входить в аккаунт без пароля. Вместо него будет использоваться аутентификация по биометрии с помощью Touch ID и Face ID. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Уже сейчас OnePass доступен части пользователей «ВКонтакте». Функция появится и в партнерских сервисах компании, где используется авторизация через VK ID. Публичный запуск запланирован на лето 2023 г.

Компания подчеркивает, что обработка данных происходит на устройстве, а не на серверах VK. Сама авторизация занимает несколько секунд, а биометрию поддерживают «большинство современных смартфонов, планшетов и ПК».

OnePass работает на базе электронных ключей passkeys по стандарту беспарольной авторизации WebAuthn. За счет этого можно синхронизировать все устройства, привязанные к одному аккаунту. Помимо быстрой авторизации функция позволит восстановить аккаунт в упрощенном режиме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных