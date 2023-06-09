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Роскомнадзор заблокировал более 400 000 пиратских сайтов в I квартале 2023 года

Ведомости

Роскомнадзор в I квартале 2023 г. заблокировал 400 000 пиратских сайтов, что на 40% больше, чем в I квартале 2022 г. Об этом пресс-служба ведомства рассказала «Известиям».

В частности, на заблокированных сайтах растет количество фильмов. Аналитическое агентство TelecomDaily прогнозирует рост пиратских фильмов на 70% к концу 2023 г. Динамика роста пиратских сайтов растет, поскольку новых сайтов открывается больше, чем это было год назад, рассказал генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

Сайт с пиратским контентом блокируется в том случае, если его владелец не последовал решению суда и не удалил контент, нарушающий авторское право.

Помимо противоправного контента, Роскомнадзор борется и с фейковыми материалами – с начала спецоперации было заблокировано более 172 000 сайтов.

При этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что приветствует использование пиратского контента. «Чем больше разного контента, тем лучше. И желательно бесплатно», – заключил тогда Медведев.

В марте 2022 г. голливудские мейджоры – Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount – остановили прокат фильмов в России из-за военной спецоперации на Украине. При этом председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков заявил в июле 2022 г., что Disney, Sony и Paramount ищут каналы для параллельного импорта в Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных