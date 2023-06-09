Роскомнадзор заблокировал более 400 000 пиратских сайтов в I квартале 2023 года

В марте 2022 г. голливудские мейджоры – Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount – остановили прокат фильмов в России из-за военной спецоперации на Украине. При этом председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков заявил в июле 2022 г., что Disney, Sony и Paramount ищут каналы для параллельного импорта в Россию.