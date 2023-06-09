Роскомнадзор заблокировал более 400 000 пиратских сайтов в I квартале 2023 года
Роскомнадзор в I квартале 2023 г. заблокировал 400 000 пиратских сайтов, что на 40% больше, чем в I квартале 2022 г. Об этом пресс-служба ведомства рассказала «Известиям».
В частности, на заблокированных сайтах растет количество фильмов. Аналитическое агентство TelecomDaily прогнозирует рост пиратских фильмов на 70% к концу 2023 г. Динамика роста пиратских сайтов растет, поскольку новых сайтов открывается больше, чем это было год назад, рассказал генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.
Сайт с пиратским контентом блокируется в том случае, если его владелец не последовал решению суда и не удалил контент, нарушающий авторское право.
Помимо противоправного контента, Роскомнадзор борется и с фейковыми материалами – с начала спецоперации было заблокировано более 172 000 сайтов.
При этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что приветствует использование пиратского контента. «Чем больше разного контента, тем лучше. И желательно бесплатно», – заключил тогда Медведев.
В марте 2022 г. голливудские мейджоры – Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount – остановили прокат фильмов в России из-за военной спецоперации на Украине. При этом председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков заявил в июле 2022 г., что Disney, Sony и Paramount ищут каналы для параллельного импорта в Россию.