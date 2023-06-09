В «Яндекс.Картах» улучшили определение геопозиции без участия GPS
Из описания следует, что включение беспроводных модулей повысит точность навигации и уменьшит влияние сбоев в работе GPS. Чтобы функция заработала, необходимо обновить приложения «Яндекс.Карт» и «Навигатора» до их последних версий. Водители такси тоже получили нововведение, сообщили в «Яндексе».
Пресс-служба «Яндекса» подтвердила, что разработчики работают над улучшением определения местоположения. Издание полагает, что приложения для навигации измеряют мощность сигнала от беспроводных модулей и определяют относительную геопозицию смартфона.
Нововведение особенно актуально для жителей Москвы, где с 4 мая 2023 г. наблюдаются перебои в работе GPS. Из-за этого у пользователей возникают трудности при аренде автомобиля или вызове такси. Навигация у водителей также сбита из-за неверного определения местоположения.