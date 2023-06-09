В «Яндекс.Картах» улучшили определение геопозиции без участия GPS

Нововведение особенно актуально для жителей Москвы, где с 4 мая 2023 г. наблюдаются перебои в работе GPS. Из-за этого у пользователей возникают трудности при аренде автомобиля или вызове такси. Навигация у водителей также сбита из-за неверного определения местоположения.