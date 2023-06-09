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В «Яндекс.Картах» улучшили определение геопозиции без участия GPS

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«Яндекс» улучшил определение геопозиции в своих сервисах при помощи Wi-Fi и Bluetooth без участия GPS. Соответствующее уведомление получил корреспондент издания Rozetked.

Из описания следует, что включение беспроводных модулей повысит точность навигации и уменьшит влияние сбоев в работе GPS. Чтобы функция заработала, необходимо обновить приложения «Яндекс.Карт» и «Навигатора» до их последних версий. Водители такси тоже получили нововведение, сообщили в «Яндексе».

Пресс-служба «Яндекса» подтвердила, что разработчики работают над улучшением определения местоположения. Издание полагает, что приложения для навигации измеряют мощность сигнала от беспроводных модулей и определяют относительную геопозицию смартфона.

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Нововведение особенно актуально для жителей Москвы, где с 4 мая 2023 г. наблюдаются перебои в работе GPS. Из-за этого у пользователей возникают трудности при аренде автомобиля или вызове такси. Навигация у водителей также сбита из-за неверного определения местоположения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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