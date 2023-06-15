В Kaspersky предупредили об использовании ChatGPT для фишинговых атак
«Искусственный интеллект — это инструмент, и как любой инструмент он несет в себе как возможности, так и угрозы. И, конечно, он будет применяться со всех сторон, и в том числе мы уже видели атаки с использованием ChatGPT», – сказала она.
По словам Кулашовой, раньше письма мошенников можно было отличить по ошибкам. Сейчас же использование нейросети позволяет снизить их количество. Она также отметила, что ChatGPT может применяться в целевых фишинговых атак на организации, хотя им можно противодействовать.
ChatGPT был представлен в ноябре 2022 г. С тех пор в его адрес звучали разнообразные замечания. В частности, 16 мая в ВОЗ призвали к осторожному использованию инструментов больших языковых моделей (LLM), созданных ИИ, в области здравоохранения. Это необходимо для защиты благополучия, безопасности, самостоятельности людей и общественного здоровья, отметили в организации. До этого, в начале марта, стало известно, что «крестный отец ИИ» Джеффри Хинтон ушел из Google из-за этических проблем с нейросетями. По его собственным словам, он сделал это для того, чтобы предупреждать общество о рисках, связанных с использованием ИИ.