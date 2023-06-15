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В Kaspersky предупредили об использовании ChatGPT для фишинговых атак

Ведомости

Мошенники начали использовать нейросеть ChatGPT в фишинговых атаках. Об этом в интервью «РИА Новости» на полях ПМЭФ сообщила управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова.

«Искусственный интеллект — это инструмент, и как любой инструмент он несет в себе как возможности, так и угрозы. И, конечно, он будет применяться со всех сторон, и в том числе мы уже видели атаки с использованием ChatGPT», – сказала она.

По словам Кулашовой, раньше письма мошенников можно было отличить по ошибкам. Сейчас же использование нейросети позволяет снизить их количество. Она также отметила, что ChatGPT может применяться в целевых фишинговых атак на организации, хотя им можно противодействовать.

ChatGPT был представлен в ноябре 2022 г. С тех пор в его адрес звучали разнообразные замечания. В частности, 16 мая в ВОЗ призвали к осторожному использованию инструментов больших языковых моделей (LLM), созданных ИИ, в области здравоохранения. Это необходимо для защиты благополучия, безопасности, самостоятельности людей и общественного здоровья, отметили в организации. До этого, в начале марта, стало известно, что «крестный отец ИИ» Джеффри Хинтон ушел из Google из-за этических проблем с нейросетями. По его собственным словам, он сделал это для того, чтобы предупреждать общество о рисках, связанных с использованием ИИ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных