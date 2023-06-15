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ЛДПР презентовала нейросеть «Жириновский»

Ведомости

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представили нейросеть «Жириновский», которая будет «работать на благо страны». Проект презентовал депутат ЛДПР Владимир Кошелев, передает корреспондент «Ведомостей».

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что проект не имеет аналогов. «Виртуальный Жириновский, кибержириновский, искусственный интеллект Жириновский – можно называть по-разному», – отметил Слуцкий, добавив, что в проекте объединены политика, искусственный интеллект и нейросети. Лидер ЛДПР выразил надежду, что у «Жириновского большое будущее.

По словам Кошелева, нейросеть обучалась на оцифрованном наследии Жириновского – выступлениях, высказываниях, интервью политика. «Ее можно сравнить с тем, как в прошлом веке было изучение атомной энергии: она имела позитивное и разрушительное воздействие. И искусственный интеллект в будущем может работать так же – как на благо человечества, так и действовать негативно», – сказал Кошелев. Нейросеть Жириновский, уточнил депутат, будет «работать на благо страны».

/Максим Стулов / Ведомости

ЛДПР готовит законопроект, которым предлагается ведение разработок в области искусственного интеллекта под государственным патронажем, рассказал Кошелев.

1 мая ЛДПР провела в компьютерной игре Minecraft первую цифровую Первомайскую демонстрацию. По данным партии, на участие в мероприятии подали заявки более 12 000 человек. В результате митинга ЛДПР сервер не выдержал и рухнул.

Жириновский скончался 6 апреля 2022 г. в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. С начала февраля он находился в больнице. Жириновский руководил партией ЛДПР с 1990 г. Его похоронили 8 апреля на Новодевичьем кладбище.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных