ЛДПР презентовала нейросеть «Жириновский»

По словам Кошелева, нейросеть обучалась на оцифрованном наследии Жириновского – выступлениях, высказываниях, интервью политика. «Ее можно сравнить с тем, как в прошлом веке было изучение атомной энергии: она имела позитивное и разрушительное воздействие. И искусственный интеллект в будущем может работать так же – как на благо человечества, так и действовать негативно», – сказал Кошелев. Нейросеть Жириновский, уточнил депутат, будет «работать на благо страны».