В работе приложения Райффайзенбанка произошел сбой
Мобильное приложение Райффайзенбанка может работать нестабильно. Об этом пресс-служба банка сообщила ТАСС.
Некоторые функции приложения могут работать нестабильно. «Это связано с техническими неполадками со стороны банка», – прокомментировали в пресс-службе банка.
Приложение «Райффайзенбанка» при открытии показывает предупреждение о сбое. Из сообщения следует, что разработчики «делают все, чтобы восстановить сервис как можно скорее».
Данные сервиса DownRadar тоже свидетельствуют о сбое – в пиковый момент в 12.30 мск было зафиксировано 40 сбоев при нулевом графике в другое время суток.
Корреспондент «Ведомостей» убедился в работоспособности онлайн-банка. По данным на 12.50 мск, переводы через СБП проводятся без ошибок, баланс счетов отображается корректно.