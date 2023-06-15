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Технологии

В работе приложения Райффайзенбанка произошел сбой

Ведомости

Мобильное приложение Райффайзенбанка может работать нестабильно. Об этом пресс-служба банка сообщила ТАСС.

Некоторые функции приложения могут работать нестабильно. «Это связано с техническими неполадками со стороны банка», – прокомментировали в пресс-службе банка.

Приложение «Райффайзенбанка» при открытии показывает предупреждение о сбое. Из сообщения следует, что разработчики «делают все, чтобы восстановить сервис как можно скорее».

Данные сервиса DownRadar тоже свидетельствуют о сбое – в пиковый момент в 12.30 мск было зафиксировано 40 сбоев при нулевом графике в другое время суток.

Корреспондент «Ведомостей» убедился в работоспособности онлайн-банка. По данным на 12.50 мск, переводы через СБП проводятся без ошибок, баланс счетов отображается корректно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных