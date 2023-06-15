«Google Объектив» научился определять кожные заболевания

Как убедился корреспондент «Ведомостей», функция работает лишь частично – не так, как показано в блоге. Google показывает лишь похожие изображения, тогда как должен выдавать потенциальные диагнозы. Компания информирует, что результаты выдачи являются информационными, а не настоящим диагнозом.