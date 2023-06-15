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«Google Объектив» научился определять кожные заболевания

Ведомости

«Google Объектив» теперь может определять кожные заболевания по фотографии. Об этом компания объявила в своем блоге.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно сделать фотографию и загрузить ее в «Объектив». После этого Google найдет визуальные совпадения, которые помогут определить возможное заболевание.

Помимо этого функция работает и с другими случаями, которые сложно описать словами. Например, если появилось воспаление на губе или белые линии на ногтях.

Как убедился корреспондент «Ведомостей», функция работает лишь частично – не так, как показано в блоге. Google показывает лишь похожие изображения, тогда как должен выдавать потенциальные диагнозы. Компания информирует, что результаты выдачи являются информационными, а не настоящим диагнозом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных