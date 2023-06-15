«Google Объектив» научился определять кожные заболевания
«Google Объектив» теперь может определять кожные заболевания по фотографии. Об этом компания объявила в своем блоге.
Чтобы воспользоваться функцией, нужно сделать фотографию и загрузить ее в «Объектив». После этого Google найдет визуальные совпадения, которые помогут определить возможное заболевание.
Помимо этого функция работает и с другими случаями, которые сложно описать словами. Например, если появилось воспаление на губе или белые линии на ногтях.
Как убедился корреспондент «Ведомостей», функция работает лишь частично – не так, как показано в блоге. Google показывает лишь похожие изображения, тогда как должен выдавать потенциальные диагнозы. Компания информирует, что результаты выдачи являются информационными, а не настоящим диагнозом.