Intel решила убрать букву i из названия процессоров серии Core
Intel отказывается от буквы i в названии своих процессоров серии Core. Информацию об этом компания подтвердила изданию The Verge.
14-е поколение процессоров будет называться так (в зависимости от производительности): Intel, Intel Core и Intel Core Ultra. Согласно исследованию компании, именно слово Core вызывало ассоциацию с Intel, а не буква перед цифрой, как было в случае с процессорами i3, i5, i7 и i9, и букву i можно безболезненно отбросить.
К тому же такое название более точно определит позиционирование процессоров. К примеру, чипы Intel Ultra будут иметь большую производительность, нежели младшие модели, а также улучшенную графику.
Несмотря на ребрендинг, компания оставит числа для определения конкретной модели процессоров, из которых можно установить поколение. В качестве примера компания приводит вымышленный Intel Core Ultra 9 1090H, где «10» – поколение чипа, а «H» – принадлежность к ноутбукам.