Intel решила убрать букву i из названия процессоров серии Core

14-е поколение процессоров будет называться так (в зависимости от производительности): Intel, Intel Core и Intel Core Ultra. Согласно исследованию компании, именно слово Core вызывало ассоциацию с Intel, а не буква перед цифрой, как было в случае с процессорами i3, i5, i7 и i9, и букву i можно безболезненно отбросить.