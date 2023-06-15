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Intel решила убрать букву i из названия процессоров серии Core

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Intel отказывается от буквы i в названии своих процессоров серии Core. Информацию об этом компания подтвердила изданию The Verge.

14-е поколение процессоров будет называться так (в зависимости от производительности): Intel, Intel Core и Intel Core Ultra. Согласно исследованию компании, именно слово Core вызывало ассоциацию с Intel, а не буква перед цифрой, как было в случае с процессорами i3, i5, i7 и i9, и букву i можно безболезненно отбросить.

К тому же такое название более точно определит позиционирование процессоров. К примеру, чипы Intel Ultra будут иметь большую производительность, нежели младшие модели, а также улучшенную графику.

Несмотря на ребрендинг, компания оставит числа для определения конкретной модели процессоров, из которых можно установить поколение. В качестве примера компания приводит вымышленный Intel Core Ultra 9 1090H, где «10» – поколение чипа, а «H» – принадлежность к ноутбукам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных