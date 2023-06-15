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Чернышенко сообщил о снижении числа блокировок вредоносных сайтов в России

Ведомости

В России уменьшается число блокировок вредоносных сайтов, что говорит об эффективности предпринимаемых государством мер, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Количество заблокированных фишинговых сайтов и тех, которые воруют персональные данные, у нас сокращается. Это говорит о том, что меры, которые государство предпринимает, они работают», – приводит его слова ТАСС.

При этом число кибератак против РФ выросло, что является результатом скоординированных действий коллективного Запада, добавил Чернышенко.

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Как писали ранее «Ведомости», в прошлом году 40,5% всего трафика в рунете приходилось на боты – автоматизированные программы, способные выполнять различные задачи в сети. Это на 5 п. п. больше, чем в 2021 г. На «хороших» ботов (к ним, например, относятся поисковые роботы, принимающие участие в сканировании и индексации веб-ресурсов, и боты для проверки ресурсов на наличие уязвимостей) пришлось около 17,5% общего трафика.

При этом доля «плохих», или вредоносных, ботов в 2022 г. увеличилась с 19 до 23%. Такие боты собирают конфиденциальную информацию о пользователях, оставляют спам-комментарии и поддельные отзывы, «скликивают» рекламные объявления, а также ведут DDoS-атаки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных