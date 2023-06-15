Чернышенко сообщил о снижении числа блокировок вредоносных сайтов в России

Как писали ранее «Ведомости», в прошлом году 40,5% всего трафика в рунете приходилось на боты – автоматизированные программы, способные выполнять различные задачи в сети. Это на 5 п. п. больше, чем в 2021 г. На «хороших» ботов (к ним, например, относятся поисковые роботы, принимающие участие в сканировании и индексации веб-ресурсов, и боты для проверки ресурсов на наличие уязвимостей) пришлось около 17,5% общего трафика.