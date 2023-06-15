Чернышенко сообщил о снижении числа блокировок вредоносных сайтов в России
«Количество заблокированных фишинговых сайтов и тех, которые воруют персональные данные, у нас сокращается. Это говорит о том, что меры, которые государство предпринимает, они работают», – приводит его слова ТАСС.
При этом число кибератак против РФ выросло, что является результатом скоординированных действий коллективного Запада, добавил Чернышенко.
Как писали ранее «Ведомости», в прошлом году 40,5% всего трафика в рунете приходилось на боты – автоматизированные программы, способные выполнять различные задачи в сети. Это на 5 п. п. больше, чем в 2021 г. На «хороших» ботов (к ним, например, относятся поисковые роботы, принимающие участие в сканировании и индексации веб-ресурсов, и боты для проверки ресурсов на наличие уязвимостей) пришлось около 17,5% общего трафика.
При этом доля «плохих», или вредоносных, ботов в 2022 г. увеличилась с 19 до 23%. Такие боты собирают конфиденциальную информацию о пользователях, оставляют спам-комментарии и поддельные отзывы, «скликивают» рекламные объявления, а также ведут DDoS-атаки.