Почти половину всего трафика в рунете в 2022 году генерировали боты

При этом доля «плохих», или вредоносных, ботов в 2022 г. увеличилась с 19 до 23%, сказал Тарасов. Рост бот-трафика в рунете «Ведомостям» подтвердили технический директор АО «Синклит» Лука Сафонов и владелец продукта Servicepipe DosGate Даниил Бобрышев. Бобрышев также отметил, что за первое полугодие 2023 г. количество вредоносных ботов продолжило увеличиваться, показав рост на 5–6% по сравнению с тем же периодом 2022 г. «Плохие» боты собирают конфиденциальную информацию о пользователях, оставляют спам-комментарии и поддельные отзывы, «скликивают» рекламные объявления (т. е. сжигают рекламный бюджет, обеспечивая достижение показателей по количеству показов), а также могут остановить работу сайта, генерируя бесконечное количество запросов (ведут DDos-атаки), пояснил специалист компании F.A.С.С.T. (бывшая Group-IB) по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрий Дудков. Трафик вредоносных ботов, по его словам, несет угрозы для всех онлайн-ресурсов независимо от индустрии. Но если раньше они угрожали больше интернет-магазинам и маркетплейсам, то в последнее время их активность наблюдается и в финансовой сфере, энергетике, ЖКХ, сферах медицины, образования и развлечений.