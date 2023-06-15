Почти половину всего трафика в рунете в 2022 году генерировали боты

Почти половину всего трафика в рунете в 2022 году генерировали ботыНа вредоносные боты пришлась пятая часть от всей информации
В 2022 г. 40,5% всего трафика в рунете приходилось на боты – автоматизированные программы, способные выполнять различные задачи в сети. Это на 5 процентных пунктов (п. п.) больше, чем в 2021 г., рассказал менеджер продукта Qrator.AntiBot в Qrator Labs Георгий Тарасов. Соответственно, интернет-трафик, сгенерированный людьми, сократился за год с 64,5 до 59,5%, следует из данных компании.
По данным агентства TelecomDaily, общий объем фиксированного трафика в рунете в 2022 г. вырос на 16% – с 78 до 91 эксабайта (квинтиллион байтов. – «Ведомости»). Мобильный трафик в 2022 г. вырос на 18% – с 29,6 до 35 эксабайт.
На «хороших» ботов – к ним, например, относятся поисковые роботы, принимающие участие в сканировании и индексации веб-ресурсов, и боты для проверки ресурсов на наличие уязвимостей – пришлось около 17,5% общего трафика. Их средняя доля за год изменилась незначительно, в пределах 1 п. п., отметил Тарасов.
При этом доля «плохих», или вредоносных, ботов в 2022 г. увеличилась с 19 до 23%, сказал Тарасов. Рост бот-трафика в рунете «Ведомостям» подтвердили технический директор АО «Синклит» Лука Сафонов и владелец продукта Servicepipe DosGate Даниил Бобрышев. Бобрышев также отметил, что за первое полугодие 2023 г. количество вредоносных ботов продолжило увеличиваться, показав рост на 5–6% по сравнению с тем же периодом 2022 г. «Плохие» боты собирают конфиденциальную информацию о пользователях, оставляют спам-комментарии и поддельные отзывы, «скликивают» рекламные объявления (т. е. сжигают рекламный бюджет, обеспечивая достижение показателей по количеству показов), а также могут остановить работу сайта, генерируя бесконечное количество запросов (ведут DDos-атаки), пояснил специалист компании F.A.С.С.T. (бывшая Group-IB) по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрий Дудков. Трафик вредоносных ботов, по его словам, несет угрозы для всех онлайн-ресурсов независимо от индустрии. Но если раньше они угрожали больше интернет-магазинам и маркетплейсам, то в последнее время их активность наблюдается и в финансовой сфере, энергетике, ЖКХ, сферах медицины, образования и развлечений.
Рост генерируемого ботами трафика в интернете – это мировая тенденция. Аналитики американской ИБ-компании Imperva посчитали, что в 2022 г. «человеческий» трафик упал до самого низкого уровня за восемь лет и составил 52,6%, в то время как остальные 47,5% приходились на ботов. Исследование Imperva также подтверждает данные по росту трафика «плохих» ботов: в 2022 г. их доля в мире выросла до 30,2%, что на 2,5 п. п. больше, чем в 2021 г. В тройке стран-лидеров, где трафик вредоносных ботов превышает среднемировой показатель, оказались Германия (68,6%), Ирландия (45,1%) и Сингапур (43,1%).
Рост количества ботов напрямую связан с развитием технологий и все большей автоматизацией процессов в интернете, объясняет Бобрышев. Также на ситуацию повлияли упрощение процесса разработки ботов и масштабирование мошеннических схем, добавил Дудков. Боты, используемые для сбора контента, спама, атак на аккаунты, стали дешевле в содержании, что позволяет злоумышленникам легко наращивать их мощность и количество, заметил Тарасов.
Общей тенденцией является снижение цены на вычислительные ресурсы, поэтому использование ботов только дешевеет, подтверждает сооснователь и исполнительный директор StormWall Рамиль Хантимиров. Немалую лепту вносит и развитие интернета вещей (IoT) – уже более 14 млрд таких устройств подключены к интернету и имеют проблемы с безопасностью, что делает их существенной частью ботнетов, добавляет он.
Среди причин роста трафика «хороших» ботов можно назвать развитие искусственного интеллекта, заметил заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов. Простой запрос к ChatGPT, по его словам, вызывает целую серию взаимодействий между различными цифровыми сервисами. Например, при просьбе спланировать туристическую поездку ИИ учтет прогноз погоды, отзывы туристов, доступность гостиниц и авиабилетов, чтобы предложить оптимальный вариант, сказал эксперт: «Все эти внутренние обмены информацией между различными цифровыми системами являются примером «хорошего» бот-трафика».
Эксперты считают, что бот-трафик продолжит расти и в ближайшие годы превысит долю «человеческого». Простота реализации ботов как на платформах вроде Telegram, так и в качестве самостоятельного сервиса и дальнейшая цифровизация общества – хороший драйвер для этого, рассуждает замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков. Превалирующая доля ботов в интернет-трафике – это вопрос времени, согласен ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев. Например, в американском Twitter в данный момент около 90% ботов и 10% реальных людей, в российском сегменте количество ботов тоже очень быстро растет, добавил эксперт.