Российские госкомпании с 2025 года должны перейти на отечественные ОС и офисные пакеты
Президент России Владимир Путин поручил отечественным госкомпаниям с начала 2025 г. перейти на российские операционные системы и офисные пакеты. Об этом заявил на ИТ-завтраке в рамках ПМЭФ глава Минцифры Максут Шадаев.
«Президентом подписано поручение было, 12 июня, в праздник, о том, что по всем госкомпаниям к 1 января 2025 г. обеспечить тотальное замещение операционных систем, офисного пакета, систем виртуализации, систем управления баз данных», – сообщил Шадаев. Он уточнил журналистам, что ранее аналогичное требование действовало только к объектам критической информационной инфраструктуре (КИИ).
В апреле министр заявлял, что Минцифры предложило обязать госкомпании к 2025 г. полностью перейти на отечественное ПО в тех нишах, в которых есть зрелые решения и конкуренция среди российских разработчиков, сообщала тогда «Российская газета».