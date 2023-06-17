Российские госкомпании с 2025 года должны перейти на отечественные ОС и офисные пакеты

«Президентом подписано поручение было, 12 июня, в праздник, о том, что по всем госкомпаниям к 1 января 2025 г. обеспечить тотальное замещение операционных систем, офисного пакета, систем виртуализации, систем управления баз данных», – сообщил Шадаев. Он уточнил журналистам, что ранее аналогичное требование действовало только к объектам критической информационной инфраструктуре (КИИ).