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Российские госкомпании с 2025 года должны перейти на отечественные ОС и офисные пакеты

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил отечественным госкомпаниям с начала 2025 г. перейти на российские операционные системы и офисные пакеты. Об этом заявил на ИТ-завтраке в рамках ПМЭФ глава Минцифры Максут Шадаев.

«Президентом подписано поручение было, 12 июня, в праздник, о том, что по всем госкомпаниям к 1 января 2025 г. обеспечить тотальное замещение операционных систем, офисного пакета, систем виртуализации, систем управления баз данных», – сообщил Шадаев. Он уточнил журналистам, что ранее аналогичное требование действовало только к объектам критической информационной инфраструктуре (КИИ).

В апреле министр заявлял, что Минцифры предложило обязать госкомпании к 2025 г. полностью перейти на отечественное ПО в тех нишах, в которых есть зрелые решения и конкуренция среди российских разработчиков, сообщала тогда «Российская газета».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных