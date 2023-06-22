«Коммерсантъ»: Минпромторг подозревает «дочку» «Ростеха» в выдаче китайских антенн за собственные

Минпромторг же, проведя проверку, пришел к выводу, что «Автоматика» использует в разрабатываемых устройствах ПО, закупленное в Китае, а исходные коды к нему у концерна отсутствуют. Компоненты антенных систем при этом являются импортными, что противоречит условиям договора. Ведомство обвиняет компанию в том, что та фактически выдала за свой продукт купленные в Китае антенные комплексы. На момент завершения проверки в мае этого года «Автоматике» было перечислено уже 300 млн руб., последующие транши были приостановлены.