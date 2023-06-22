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«Коммерсантъ»: Минпромторг подозревает «дочку» «Ростеха» в выдаче китайских антенн за собственные

Ведомости

Минпромторг направил в СК России материалы о фактах возможного мошенничества концерна «Автоматика» (входит в «Ростех»), получившего субсидию на 300 млн руб. за разработку антенных систем спутниковой связи для транспорта, выяснил «Коммерсантъ». Компания, считает ведомство, фактически выдала за свою разработку купленные в Китае комплексы.

Министерство еще в июне 2021 г. договорилось с концерном о предоставлении ему субсидии из бюджета на компенсацию части затрат на «создание научно-технического задела по разработке технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры». Всего до 2024 г. «Автоматика» должна была получить несколькими траншами почти 401 млн руб.

Соглашение подразумевало, что концерн самостоятельно разработает аппаратное и программное обеспечение устройств, обеспечивающих широкополосный доступ для работы станций спутниковой связи для автомобилей, кораблей, поездов и самолетов. С помощью таких систем пассажиры смогут пользоваться высокоскоростным интернетом и стабильной связью, установленной через российские спутники. Как отмечает издание, такие устройства сейчас широко используются в военной сфере, но их внедрение на гражданском транспорте из-за сложности и высокой стоимости производства тормозилось. В августе прошлого года «Ростех» представил всю линейку антенных систем спутниковой связи, отмечает газета.

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Минпромторг же, проведя проверку, пришел к выводу, что «Автоматика» использует в разрабатываемых устройствах ПО, закупленное в Китае, а исходные коды к нему у концерна отсутствуют. Компоненты антенных систем при этом являются импортными, что противоречит условиям договора. Ведомство обвиняет компанию в том, что та фактически выдала за свой продукт купленные в Китае антенные комплексы. На момент завершения проверки в мае этого года «Автоматике» было перечислено уже 300 млн руб., последующие транши были приостановлены.

Минпромторг подтвердил изданию факт проверки, отказавшись от дальнейших комментариев. Не стали комментировать ситуацию также в «Ростехе» и СК. В «Автоматике», по информации газеты, не согласны с обвинениями Минпромторга.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных