«Коммерсантъ»: Минпромторг подозревает «дочку» «Ростеха» в выдаче китайских антенн за собственные
Минпромторг направил в СК России материалы о фактах возможного мошенничества концерна «Автоматика» (входит в «Ростех»), получившего субсидию на 300 млн руб. за разработку антенных систем спутниковой связи для транспорта, выяснил «Коммерсантъ». Компания, считает ведомство, фактически выдала за свою разработку купленные в Китае комплексы.
Министерство еще в июне 2021 г. договорилось с концерном о предоставлении ему субсидии из бюджета на компенсацию части затрат на «создание научно-технического задела по разработке технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры». Всего до 2024 г. «Автоматика» должна была получить несколькими траншами почти 401 млн руб.
Соглашение подразумевало, что концерн самостоятельно разработает аппаратное и программное обеспечение устройств, обеспечивающих широкополосный доступ для работы станций спутниковой связи для автомобилей, кораблей, поездов и самолетов. С помощью таких систем пассажиры смогут пользоваться высокоскоростным интернетом и стабильной связью, установленной через российские спутники. Как отмечает издание, такие устройства сейчас широко используются в военной сфере, но их внедрение на гражданском транспорте из-за сложности и высокой стоимости производства тормозилось. В августе прошлого года «Ростех» представил всю линейку антенных систем спутниковой связи, отмечает газета.
Минпромторг же, проведя проверку, пришел к выводу, что «Автоматика» использует в разрабатываемых устройствах ПО, закупленное в Китае, а исходные коды к нему у концерна отсутствуют. Компоненты антенных систем при этом являются импортными, что противоречит условиям договора. Ведомство обвиняет компанию в том, что та фактически выдала за свой продукт купленные в Китае антенные комплексы. На момент завершения проверки в мае этого года «Автоматике» было перечислено уже 300 млн руб., последующие транши были приостановлены.
Минпромторг подтвердил изданию факт проверки, отказавшись от дальнейших комментариев. Не стали комментировать ситуацию также в «Ростехе» и СК. В «Автоматике», по информации газеты, не согласны с обвинениями Минпромторга.