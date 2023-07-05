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Собянин сообщил о разработке полностью отечественной зарядки для электромобилей

Ведомости

В Москве разработали зарядную станцию для электромобилей, оснащенную отечественным программным обеспечением (ПО) и состоящую полностью из отечественных компонентов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В Москве разработали зарядную станцию сразу для нескольких электромобилей. Проект полностью отечественный – от компонентов до ПО», – написал он в своем Telegram-канале. 

Одновременно к такой станции можно подключить до трех электромобилей, уточнил Собянин. Среднее время зарядки составляет от 10–20 до 40–60 минут. Мэр добавил, что станция предназначена для установки в городе, спальных районах и коттеджных поселках. В год московское предприятие сможет выпускать более 500 таких зарядок, отметил Собянин. Название компании, разработавшей проект, он не уточнил.

С 2020 г. в Москве установлено 212 станций, произведенных в Москве. Всего в городе насчитывается более 400 зарядных устройств для электромобилей. Еще 200 станций установлено для электробусов.

С апреля 2023 г. устанавливать зарядные станции могут арендаторы городской земли, включая торговые центры, паркинги, офисные центры и АЗС. До этого чтобы получить такое право, надо было участвовать в специальных торгах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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