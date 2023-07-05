Собянин сообщил о разработке полностью отечественной зарядки для электромобилей
В Москве разработали зарядную станцию для электромобилей, оснащенную отечественным программным обеспечением (ПО) и состоящую полностью из отечественных компонентов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«В Москве разработали зарядную станцию сразу для нескольких электромобилей. Проект полностью отечественный – от компонентов до ПО», – написал он в своем Telegram-канале.
Одновременно к такой станции можно подключить до трех электромобилей, уточнил Собянин. Среднее время зарядки составляет от 10–20 до 40–60 минут. Мэр добавил, что станция предназначена для установки в городе, спальных районах и коттеджных поселках. В год московское предприятие сможет выпускать более 500 таких зарядок, отметил Собянин. Название компании, разработавшей проект, он не уточнил.
С 2020 г. в Москве установлено 212 станций, произведенных в Москве. Всего в городе насчитывается более 400 зарядных устройств для электромобилей. Еще 200 станций установлено для электробусов.
С апреля 2023 г. устанавливать зарядные станции могут арендаторы городской земли, включая торговые центры, паркинги, офисные центры и АЗС. До этого чтобы получить такое право, надо было участвовать в специальных торгах.