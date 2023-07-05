Собянин сообщил о разработке полностью отечественной зарядки для электромобилей

Одновременно к такой станции можно подключить до трех электромобилей, уточнил Собянин. Среднее время зарядки составляет от 10–20 до 40–60 минут. Мэр добавил, что станция предназначена для установки в городе, спальных районах и коттеджных поселках. В год московское предприятие сможет выпускать более 500 таких зарядок, отметил Собянин. Название компании, разработавшей проект, он не уточнил.