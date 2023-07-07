«Коммерсантъ» сообщил о планах Yadro начать выпуск смартфонов

Предполагается, что производство может быть начато в Дубне в 2024 г. При этом компания не планирует запускать производством смартфонов в режиме крупноузловой сборки из китайских компонентов. Вместо этого Yadro организует выпуск печатных плат, а в перспективе перейдет на работу на собственном RISC-V-процессоре.