«Коммерсантъ» сообщил о планах Yadro начать выпуск смартфонов
Российская IT-компания Yadro (входит в «ИКС-Холдинг») планирует начать производство и выпуск смартфонов под брендом Kvadra. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Предполагается, что производство может быть начато в Дубне в 2024 г. При этом компания не планирует запускать производством смартфонов в режиме крупноузловой сборки из китайских компонентов. Вместо этого Yadro организует выпуск печатных плат, а в перспективе перейдет на работу на собственном RISC-V-процессоре.
Yadro – российская IT-компания, занимающаяся разработкой и производством серверов, микропроцессоров, а также телекоммуникационного и сетевого оборудования. Сейчас в линейке компании есть моноблок, ноутбук и ПК.
В конце мая Yadro представила свой первый планшет Kvadra T, работающий на базе операционной системы Kvadra OS. Также гаджет совместим с ОС «Аврора», которой пользуются клиенты из корпоративного и государственного секторов. Планшет с такой ОС станет доступен до конца лета 2023 г., уточнили в Yadro.