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«Коммерсантъ» сообщил о планах Yadro начать выпуск смартфонов

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Российская IT-компания Yadro (входит в «ИКС-Холдинг») планирует начать производство и выпуск смартфонов под брендом Kvadra. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. 

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Предполагается, что производство может быть начато в Дубне в 2024 г. При этом компания не планирует запускать производством смартфонов в режиме крупноузловой сборки из китайских компонентов. Вместо этого Yadro организует выпуск печатных плат, а в перспективе перейдет на работу на собственном RISC-V-процессоре. 

Yadro – российская IT-компания, занимающаяся разработкой и производством серверов, микропроцессоров, а также телекоммуникационного и сетевого оборудования. Сейчас в линейке компании есть моноблок, ноутбук и ПК. 

В конце мая Yadro представила свой первый планшет Kvadra T, работающий на базе операционной системы Kvadra OS. Также гаджет совместим с ОС «Аврора», которой пользуются клиенты из корпоративного и государственного секторов. Планшет с такой ОС станет доступен до конца лета 2023 г., уточнили в Yadro.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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