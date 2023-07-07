После запуска Threads Маск заявил о недопустимости мошенничества

6 июля СМИ сообщили о том, что юрист Twitter Алекс Спиро отправил письмо генеральному директору Meta Марку Цукербергу с обвинением компании в «систематическом, умышленном и незаконном присвоении коммерческих секретов Twitter и другой интеллектуальной собственности». Как уточняет издание Semafor, в письме юрист потребовал прекратить использование «любых коммерческих секретов» Twitter и пригрозил, что намерен добиваться правовой защиты и судебного запрета, чтобы предотвратить дальнейшее раскрытие и использование интеллектуальной собственности компании. Вместе с этим Спиро указывает, что в Meta работают десятки бывших сотрудников Twitter, у которых был доступ к коммерческой тайне.