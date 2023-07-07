После запуска Threads Маск заявил о недопустимости мошенничества
Владелец Twitter Илон Маск заявил о недопустимости мошенничества в бизнесе. Об этом он написал в комментарии к новости о намерениях Twitter после запуска платформы Threads подать в суд на компанию Meta (признана в России экстремистской и запрещена).
«Конкуренция – это хорошо, мошенничество – нет», – заявил Маск в Twitter.
6 июля СМИ сообщили о том, что юрист Twitter Алекс Спиро отправил письмо генеральному директору Meta Марку Цукербергу с обвинением компании в «систематическом, умышленном и незаконном присвоении коммерческих секретов Twitter и другой интеллектуальной собственности». Как уточняет издание Semafor, в письме юрист потребовал прекратить использование «любых коммерческих секретов» Twitter и пригрозил, что намерен добиваться правовой защиты и судебного запрета, чтобы предотвратить дальнейшее раскрытие и использование интеллектуальной собственности компании. Вместе с этим Спиро указывает, что в Meta работают десятки бывших сотрудников Twitter, у которых был доступ к коммерческой тайне.
Директор по коммуникациям Meta Энди Стоун заявил порталу Semafor, что обвинения Twitter беспочвенны, так как в команде разработчиков Threads нет бывших сотрудников соцсети Маска.
Сервис Threads Meta запустила в ночь на 6 июля. Войти в соцсеть можно через Instagram (принадлежит Meta, заблокирован на территории России). Из описания Threads следует, что сервис предназначен для обмена текстовыми сообщениями. Внешне сервис похож на Twitter. По словам Цукерберга, приложение уже загрузили более 30 млн раз.