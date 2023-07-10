Мишустин: промышленность не вернется к работе с опорой на импорт технологий
России необходимо достичь технологического суверенитета в промышленной сфере, возврата к моделям работы с опорой на импорт зарубежных технологий не будет. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на международной промышленной выставке «Иннопром».
«Необходимо достичь технологического суверенитета во всех без исключения критически значимых отраслях. Конечно, это серьёзный вызов для нашей промышленности. Но возврата к прежним моделям работы – с опорой на импорт иностранных технологий – уже не будет», – рассказал он.
Российской промышленности, пояснил Мишустин, в связи с этим предстоит самостоятельно выпускать весь спектр конкурентноспособной высокотехнологической продукции. Для этого необходим «совершенно иной» уровень взаимодействия государства, науки и производства, подчеркнул премьер. Поэтому правительство, напомнил он, в мае утвердило Концепцию технологического развития страны, которая «даст мощный импульс реализации» станкостроению, радиоэлектронике, малотоннажной химии, судо- и авиастроению и другим ключевым направлениям.
«Всего таких мегапроектов будет развернуто не менее десяти с гарантированным финансированием на весь срок реализации. Их выполнение также поможет в становлении всей технологической цепочки производства сырья, материалов, компонентов и комплектующих», – добавил Мишустин.
Согласно Концепции технологического развития, к 2030 г. Россия должна обладать собственной научной, кадровой и технологической базой критических и сквозных технологий. К этому времени национальная экономика должна обеспечивать производство высокотехнологичной продукции – чипов и другой микроэлектроники, высокоточных станков и робототехники, авиакосмической техники, беспилотников, лекарств и медицинского оборудования, телекоммуникационной техники и программного обеспечения. При этом доля таких отечественных товаров в общем объеме потребления должна составить не менее 75%.
Кроме того, правительство утвердило перечень мегапроектов, направленных на разработку и производство приоритетной высокотехнологичной продукции. Они связаны, в частности, с локализацией производства необходимых лекарств, медицинских изделий и оборудования и выпуском критически важной химической продукции, приоритетной станкоинструментальной, электронной и радиоэлектронной продукции, судов и судового оборудования, воздушных судов.