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Общество

Правительство впервые утвердило Концепцию технологического развития до 2030 года

Ее реализация должна решить вопросы производства высокотехнологичной продукции в стране
Анастасия Майер
Евгений Разумный / Ведомости

Правительство утвердило Концепцию технологического развития до 2030 г., сообщил представитель пресс-службы кабмина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ разработан под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова по поручению президента. «Очень важно добиться того, чтобы новаторство позволяло предприятиям опережать конкурентов, а также сформировать инновационную модель экономического роста страны», – отметил Мишустин.

Согласно документу, к 2030 г. Россия должна обладать собственной научной, кадровой и технологической базой критических и сквозных технологий. К этому времени национальная экономика должна обеспечивать производство высокотехнологичной продукции – чипов и другой микроэлектроники, высокоточных станков и робототехники, авиакосмической техники, беспилотников, лекарств и медицинского оборудования, телекоммуникационной техники и программного обеспечения. При этом доля таких отечественных товаров в общем объеме потребления должна составить не менее 75%.

Кроме того, правительство утвердило перечень мегапроектов, направленных на разработку и производство приоритетной высокотехнологичной продукции. Они связаны, в частности, с локализацией производства необходимых лекарств, медицинских изделий и оборудования и выпуском критически важной химической продукции, приоритетной станкоинструментальной, электронной и радиоэлектронной продукции, судов и судового оборудования, воздушных судов.

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Замминистра науки и высшего образования Дарья Кирьянова считает, что утверждение концепции дает начало полномасштабной поддержке инновационных технологических проектов. По ее словам, особое внимание при разработке документа было уделено предварительному этапу – инвентаризации существующих мер и инструментов поддержки.

«Впереди нас ждет большая работа по воплощению этой концепции в жизнь. Она дает старт ряду приоритетных задач в рамках технологической политики государства», – сообщил «Ведомостям» спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. 

Работа включает в себя также возрождение института главных конструкторов, инженеров, технологов, запуск собственных линий разработки и производства в критичных для страны отраслях, а также разработку и поддержание в актуальном состоянии приоритетов технологического развития, добавил он.

Принятие концепции имеет стратегическое значение, пояснил «Ведомостям» вице-губернатор Санкт-Петербурга, курирующий комитет по науке и высшей школе, Владимир Княгин. Он указал на то, что впервые в новейшей истории России была отдельно зафиксирована важность развития передовых технологий как особый предмет ведения правительства страны. «Для реализации концепции необходимо пересобрать инструменты инновационной политики, исходя из существующих реалий и стремясь к выделению значительной группы технологических компаний, способной обеспечить суверенитет страны в этой сфере», – отметил он.

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8 февраля в ходе церемонии вручения премий молодым ученым в области науки и инноваций президент Владимир Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России. Он подчеркнул, что действовать при этом необходимо «на опережение», чтобы в стране были созданы «уникальные, глобально конкурентные решения», которые позволят стране быть технологически независимой. 

«Задачи перед вами стоят огромные: за короткий срок России предстоит создать или вывести на новый уровень собственные критически важные технологии в микроэлектронике, IT, промышленности, на транспорте, в разработке лекарств и новых материалов, на других важнейших для страны направлениях, чтобы обеспечить технологический суверенитет», – сказал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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