Роскомнадзор внес 12 платформ в перечень сервисов размещения объявлений

В декабре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий работу сервисов онлайн-объявлений (классифайдов), которые в сутки посещает более 100 000 пользователей. Согласно закону, основным владельцем классифайда может выступать только российское юридическое лицо или гражданин РФ. Кроме того, законом устанавливается ответственность, в том числе уголовная и административная, для владельцев сервиса.