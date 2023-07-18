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Технологии

Роскомнадзор внес 12 платформ в перечень сервисов размещения объявлений

Ведомости

В перечень ресурсов, которые относятся к сервисам размещения объявлений, включили 12 платформ, в том числе «Авито», HeadHunter и др. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

Ведомство определило перечень ресурсов в соответствии со ст. 10.7 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В список вошли сервисы по поиску работы – SuperJob, «Зарплата.ру», «Работа.ру», HeadHunter, «Профи». Помимо этого в перечень включены платформы объявлений – «Авито», «Юла» и «Яндекс.Услуги». Также в нем числятся сервисы по подбору недвижимости – «Домклик», ЦИАН и «Яндекс.Недвижимость».

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В Роскомнадзоре напомнили, что законодательство обязывает владельцев сервисов не допускать публикацию противоправной информации, обеспечить интеграцию платформ с ЕСИА и «Госуслугами». Помимо этого ресурсы должны установить счетчик посещаемости и опубликовать контактные данные сервисов на сайте.

В декабре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий работу сервисов онлайн-объявлений (классифайдов), которые в сутки посещает более 100 000 пользователей. Согласно закону, основным владельцем классифайда может выступать только российское юридическое лицо или гражданин РФ. Кроме того, законом устанавливается ответственность, в том числе уголовная и административная, для владельцев сервиса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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