Роскомнадзор внес 12 платформ в перечень сервисов размещения объявлений
Ведомство определило перечень ресурсов в соответствии со ст. 10.7 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
В список вошли сервисы по поиску работы – SuperJob, «Зарплата.ру», «Работа.ру», HeadHunter, «Профи». Помимо этого в перечень включены платформы объявлений – «Авито», «Юла» и «Яндекс.Услуги». Также в нем числятся сервисы по подбору недвижимости – «Домклик», ЦИАН и «Яндекс.Недвижимость».
В Роскомнадзоре напомнили, что законодательство обязывает владельцев сервисов не допускать публикацию противоправной информации, обеспечить интеграцию платформ с ЕСИА и «Госуслугами». Помимо этого ресурсы должны установить счетчик посещаемости и опубликовать контактные данные сервисов на сайте.
В декабре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий работу сервисов онлайн-объявлений (классифайдов), которые в сутки посещает более 100 000 пользователей. Согласно закону, основным владельцем классифайда может выступать только российское юридическое лицо или гражданин РФ. Кроме того, законом устанавливается ответственность, в том числе уголовная и административная, для владельцев сервиса.