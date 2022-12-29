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Путин подписал закон о работе сервисов объявлений

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий работу сервисов онлайн-объявлений (классифайдов), которые в сутки посещает более 100 000 пользователей. Документ опубликован на портале правовой информации.

Теперь основным владельцем классифайда может выступать только российское юридическое лицо или гражданин РФ. Согласно закону, под российским юрлицом подразумевается компания, которая контролируется РФ, субъектом РФ, а также гражданином РФ, у которого нет другого гражданства. 

При этом доля иностранных инвесторов в компании может быть любой, однако основным пакетом акций должно владеть российское юрлицо. По словам автора инициативы, замглавы комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина, такой подход позволяет российскому юрлицу контролировать принимаемые решения, поскольку оно сможет распоряжаться более чем 50% голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал компании.

Как отмечается в документе, Роскомнадзор может запрашивать у владельцев сервисов онлайн-объявлений информацию, чтобы внести их в реестр. Данные должны быть предоставлены регулятору в течение 10 дней. Мониторинг посещаемости сайтов будет вестись ежедневно. 

Уточняется, что инициатива не коснется маркетплейсов. Закон вступает в силу с 1 марта 2023 г. 

Кроме того, законом устанавливается ответственность, в том числе уголовная и административная, для владельцев сервиса. К примеру, на сайтах нельзя размещать объявления с противоправной информацией. В случае нарушения Роскомнадзор вправе потребовать удалить такую информацию. Если сервис дважды проигнорирует постановление Роскомнадзора в течение года, то ведомство может обратиться в суд и потребовать ограничить доступ к классифайду. 

Законопроект был внесен Горелкиным в Госдуму 10 июня 2022 г. В третьем чтении его приняли 21 декабря. Совет Федерации одобрил данный закон 23 декабря. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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