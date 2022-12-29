Путин подписал закон о работе сервисов объявлений

Кроме того, законом устанавливается ответственность, в том числе уголовная и административная, для владельцев сервиса. К примеру, на сайтах нельзя размещать объявления с противоправной информацией. В случае нарушения Роскомнадзор вправе потребовать удалить такую информацию. Если сервис дважды проигнорирует постановление Роскомнадзора в течение года, то ведомство может обратиться в суд и потребовать ограничить доступ к классифайду.