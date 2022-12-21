Госдума приняла закон о работе сервисов объявлений

Согласно закону, теперь основным владельцем классифайдов может выступать только российское юридическое лицо или гражданин РФ. При этом у него не должно быть гражданства другой страны. В документе уточняется, что под российским юрлицом подразумевается юрлицо, которое контролируется РФ, субъектом РФ, а также гражданином РФ, у которого нет другого гражданства.