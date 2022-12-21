Госдума приняла закон о работе сервисов объявлений
Госдума приняла в третьем чтении закон, регулирующий сервисы онлайн-объявлений (классифайдов), которые в сутки посещает более 100 000 пользователей. Об этом свидетельствуют данные в думской электронной базе.
Согласно закону, теперь основным владельцем классифайдов может выступать только российское юридическое лицо или гражданин РФ. При этом у него не должно быть гражданства другой страны. В документе уточняется, что под российским юрлицом подразумевается юрлицо, которое контролируется РФ, субъектом РФ, а также гражданином РФ, у которого нет другого гражданства.
По словам автора инициативы замглавы комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина, такой подход «смещает акцент с российского владения на российский контроль за решениями, принимаемыми юридическим лицом — владельцем интернет-сервиса частных объявлений». Таким образом российское юрлицо сможет распоряжаться более чем 50% голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал компании.
Горелкин добавил, что доля иностранных инвесторов в компании может быть любой, однако основным владельцем должна оставаться российская компания.
Кроме того, законом устанавливается ответственность, в том числе уголовная и административная, для владельцев сервиса. Так, на сайтах нельзя размещать объявления с противоправной информацией, также владельцы должны будут предоставить Роскомнадзору в течение 10 дней необходимую информацию, чтобы эти классифайды внесли в реестр.
Уточняется, что инициатива не коснется маркетплейсов. Закон вступает в силу с 1 марта 2023 г.
Законопроект был внесен Горелкиным в Госдуму 10 июня 2022 г. В первом чтении его приняли 5 июля, а во втором — 20 декабря.