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Госдума приняла закон о работе сервисов объявлений

Ведомости

Госдума приняла в третьем чтении закон, регулирующий сервисы онлайн-объявлений (классифайдов), которые в сутки посещает более 100 000 пользователей. Об этом свидетельствуют данные в думской электронной базе.

Согласно закону, теперь основным владельцем классифайдов может выступать только российское юридическое лицо или гражданин РФ. При этом у него не должно быть гражданства другой страны. В документе уточняется, что под российским юрлицом подразумевается юрлицо, которое контролируется РФ, субъектом РФ, а также гражданином РФ, у которого нет другого гражданства. 

По словам автора инициативы замглавы комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина, такой подход «смещает акцент с российского владения на российский контроль за решениями, принимаемыми юридическим лицом — владельцем интернет-сервиса частных объявлений». Таким образом российское юрлицо сможет распоряжаться более чем 50% голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал компании.

Горелкин добавил, что доля иностранных инвесторов в компании может быть любой, однако основным владельцем должна оставаться российская компания.

Кроме того, законом устанавливается ответственность, в том числе уголовная и административная, для владельцев сервиса. Так, на сайтах нельзя размещать объявления с противоправной информацией, также владельцы должны будут предоставить Роскомнадзору в течение 10 дней необходимую информацию, чтобы эти классифайды внесли в реестр. 

Уточняется, что инициатива не коснется маркетплейсов. Закон вступает в силу с 1 марта 2023 г.

Законопроект был внесен Горелкиным в Госдуму 10 июня 2022 г. В первом чтении его приняли 5 июля, а во втором — 20 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных